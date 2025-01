Critican con dureza a Maximiliano Falcón por querer dejar Colo Colo en el año de su Centenario

La noticia de que entregó Aníbal Mosa tras la última reunión de directorio de Blanco y Negro golpeó a todas y todos los colocolinos: Maximiliano Falcón tiene una oferta desde el extranjero y la intención del futbolista es dejar el club pese a tener contrato vigente.

El jugador no se ha presentado a la pretemporada que realiza el plantel de Colo Colo en La Serena y la situación estaba generando una serie de especulaciones sobre la situación del jugador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Falcón recibe fuertes críticas por querer dejar Colo Colo

Maximiliano Falcón no ha estado presente en la pretemporada y su situación estaba generando muchas interrogantes en los seguidores del elenco de Macul hasta que el mandamás de ByN reconoció que el jugador tiene una oferta desde el extranjero y su deseo es irse del Cacique para seguir su carrera en otro país.

La decisión del jugador generó una ola de críticas desde todo el mundo colocolino y también de ex jugadores del Cacique, como es el caso de Patricio Yáñez, quien en Radio Agricultura fue crítico con el jugador asegurando que es un error por parte del zaguero uruguayo buscar otro equipo.

“No es el momento para irse. Independiente de los deseos, Falcón se quiere ir y hay que respetar eso. Pero irte en el año del centenario a jugar la pichanga de la MLS… yo me quedo en Colo Colo. No me muevo de Colo Colo ni el día del níspero”, contó Yáñez.

“Quizás quiere nacionalizarse gringo, jugar allá. Quizá es su sueño y es respetable, pero yo no cambio a Colo Colo por la liga americana”, agregó.

Lo de Cortés y Falcón solo hace más grande el gesto de este hombre, volvió directo desde Europa totalmente vigente a cumplir su sueño de jugar en Colo Colo, estar en nuestro club es un privilegio y eso deben entenderlo todos los jugadores pic.twitter.com/ZLITRQB7fO — CASTRAR CON MONDADIENTES A MALAYAN CORTÉS🐉 (@sebba_f) January 6, 2025

El campeón de América con los albos advierte a Falcón que la identificación que logró en Colo Colo no la tendrá en ningún otro equipo.

“Lo que él vive acá, de creerse el símbolo de la insignia de Colo Colo reemplazando al Coca Mendoza, no lo va a vivir en EE.UU. Allá no va a celebrar cuando gana una pelota con la cabeza, esas cosas no las vivirá”, confesó.