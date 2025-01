Maximiliano Falcón puede tener la última palabra para definir su futuro en Colo Colo

Mucho se venía especulando en Colo Colo estos últimos días sobre la situación de Maximiliano Falcón, quien no se embarcó junto al resto del plantel a la pretemporada en La Serena, llenando de interrogantes el momento que vive con el elenco de Macul.

Aunque el zaguero uruguayo tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025 con Colo Colo, este lunes hubo novedades que ponen en un escenario muy incierto su estadía con los albos.

Ya su ausencia de la pretemporada en la Cuarta Región dio paso a rumores de una posible salida del Cacique este 2025, algo que el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se encargó de alimentar con nueva información.

Maxi Falcón tiene la intención de salir de Colo Colo este año

No cabe ninguna duda que Falcón se ha vuelto un referente de Colo Colo al menos en los últimos 5 años, posición en el equipo que con mucha seguridad se esperaba igual para este 2025, sobre todo porque los albos defenderán el título de campeón del fútbol chileno y volverán a competir en la fase de grupos de Copa Libertadores, lo que le da una responsabilidad a los referentes del actual plantel, entre ellos Peluca.

Pero, aquello entró en una nebulosa esta jornada de lunes, ya que el propio Aníbal Mosa, tras la reunión de directorio de Blanco y Negro, expresó que: "Recibimos una propuesta de un equipo extranjero por Maxi, la cual también analizó el directorio y tendremos una respuesta con respecto a ello. El es un jugador muy querido, no solo por los hinchas, sino que por este presidente. Por mi no se fuera nunca de la institución, pero los jugadores tienen proyecciones en lo profesional".

"Nosotros no somos quién para coartarle esas proyecciones que tiene el jugador como profesional. De todas formas él (Falcón) tiene contrato vigente. No se le adeuda nada, es un tema que el tiene la intención de salir del club y estamos tomando la posición. La oferta no es atractiva, pero no puedo decir el monto", sentenció Mosa sobre este escenario con Falcón que pone la alerta para Colo Colo y el técnico Jorge Almirón.