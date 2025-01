¿Maximiliano Falcón en rebeldía? Las versiones tras su ausencia en la pretemporada de Colo Colo

El plantel de Colo Colo inició su pretemporada en La Serena con una sesión de trote junto al mar, bajo la mirada atenta de los hinchas y del técnico Jorge Almirón.

Sin embargo, no todos los jugadores estuvieron presentes. Además de Claudio Aquino y Marcos Bolados, ausencias que estaban previstas, la sorpresa fue Maximiliano Falcón, quien no llegó junto a sus compañeros y generó diversas especulaciones sobre las razones de no estar presente.

Colo Colo comenzó su pretemporada sin Maximiliano Falcón

Según fuentes oficiales del club, el defensor uruguayo no pudo viajar a tiempo debido a la pérdida de una conexión aérea.

Esta información fue confirmada por el periodista Daniel Arrieta de TNT Sports, quien señaló que Falcón se unirá directamente al equipo en La Serena desde Montevideo en los próximos días.

La versión que enciende alarmas

No obstante, una versión más controvertida apunta a un supuesto conflicto entre Falcón y la dirigencia de Blanco y Negro. Según Nicolás Ramírez de ESPN, el zaguero estaría molesto debido a que el club no cumplió con la compra de un porcentaje de su pase, un compromiso que, al parecer, generó tensiones entre ambas partes.

Aunque Colo Colo busca mantener la calma y asegura que la situación se resolverá pronto, esta segunda hipótesis ha encendido las alarmas entre los hinchas albos, quienes esperan que el Peluca no sólo se reintegre al equipo, sino que también mantenga su compromiso con el club para enfrentar la temporada 2025.