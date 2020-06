CSD Colo Colo tuvo exitosa celebración solidaria por el aniversario 29 del título de la Libertadores

Este viernes, el Club Social y Deportivo Colo Colo realizó una exitosa y emotiva celebración del aniversario 29 de su título de la Copa Libertadores 1991, llamada "Fuego de Campeón", obtenida ante Olimpia de Paraguay, actividad en la que participaron miembros del plantel campeón y se organizó una campaña solidaria.

La actividad, que se realizó mediante una transmisión por redes sociales y con todos sus participantes mediante videollamada, tuvo a importantes artífices de la corona del '91 como Daniel Morón, Marcelo Barticciotto, Sergio Verdirame, Rubén Espinoza, Luis Pérez, quienes recordaron la gesta.

Barticciotto, quien además es comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, señaló que "había un gran lazo en el Colo Colo '91, era mucho más que un equipo de fútbol. He escuchado que ellos no eran un buen equipo, yo creo que sí. Solo me tranquilicé después del tercer gol (ante los paraguayos).

Además, Daniel Morón, portero del equipo sostuvo que "el equipo del '91 no solo era bueno para el fútbol. Teníamos entrega, esfuerzo, cariño a lo que estábamos haciendo. Hemos tenido un día maravilloso, durante la mañana nos reunimos por zoom con casi todos los jugadores del '91 y estuvimos más de tres horas".

Finalmente, Luis Pérez, quien marcó dos goles en la definición dijo que "estar en Colo Colo fue lo mejor en mi carrera. Todos los jugadores nos ganamos el reconocimiento al escribir una de las páginas más importantes del club".

La jornada también contó con una cruzada solidaria en la que se reunieron más de 500 balones de gas para personas de bajos recursos, que han sufrido con la crisis económica producida por la pandemia del coronavirus.