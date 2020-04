Daniel Morón: Faltó solidaridad de los jugadores, entender lo que estamos viviendo

Daniel Morón, destacado ex arquero y miembro del directorio de Blanco y Negro, tuvo palabras para la disputa que vive la dirigencia con los jugadores de Colo Colo, por acogerse a la Ley de Protección del Empleo, señalando que a los jugadores la faltó entendimiento sobre el contexto que vive el país y el mundo.

En diálogo con nuestro programa Al Aire Libre PM, Morón señaló que "creo que faltó un poco de empatía, de solidaridad, de entender el momento que estamos viviendo, y aquí me voy a poner un poco del lado del directorio, que trató de encontrar una propuesta que beneficiara a todos los integrantes del plantel, que no tuvieran problemas económicos y que se les pagara el sueldo y eso tratamos, pero no pudimos resolverlo".

Además, el "Loro" volvió a comparar al actual plantel con el campeón en la quiebra: "Cuando yo jugaba no te quepa duda que habríamos hecho esfuerzos. En la quiebra, los que jugaron en el 2002 resignaron cerca del 50 por ciento de su sueldo, jugábamos en Puerto Montt y después íbamos a Purranque y Pozo Amonte a jugar por un par de lucas, te lo digo porque yo era parte del cuerpo técnico. Es empatía y solidaridad, y encima salieron campeones".

El directivo también profundizó en algunas solicitudes de los jugadores y dijo que "los futbolistas que se van a fin de año, había que pagarle esa indemnización en ese finiquito, entonces eso es una irresponsabilidad, porque no sabemos si vamos a tener ese dinero, pero sí en la propuesta que nosotros presentamos".

"Sin duda que el plantel es muy costoso, ustedes lo saben. Esto no es que Colo Colo no quiera devolver, pero, nosotros hemos asegurado un año completo para todo el personal, después en relación a la solicitud de los jugadores, se les ofrece jugar partidos amistosos y realizar cenas, dinero que quizás no va a ser todo lo que falta, pero será una parte importante. Solo queda afuera alrededor del siete por ciento, y yo me pregunto si esa pequeña suma es más importante que la posibilidad de quedarse sin trabajo o que algunos trabajadores se queden sin trabajo", siguió diciendo.

En la misma línea, el dirigente fue consultado por la explicación que le da a esta situación: "Eso es lo que quisiera descubrir, capaz que estas generaciones han pasado otras cosas que los llevan a actuar de esta forma, en la quiebra hubo empatía y se pusieron en el lugar de la institución. Los más emblemáticos fueron Espina y Barticciotto, que venían de antes y resignaron muchas lucas por sus compañeros jóvenes, quizás las generaciones nuevas vienen con un sello diferente y yo no lo he alcanzado a percibir".

"Este es un grupo de jugadores avezados, que tienen mucha trayectoria y que en su momento en la salida de (Agustín) Orión mostraron algo que no se había dado nunca, pero para mí eso no fue un llamado de atención, entendí que Orión había marcado ese camarín y ellos quisieron estar presente, no lo ví mal, salvo ese mensaje de Paredes, que dijo que habían cosas que más tarde se van a enterar. Me pareció que de parte del capitán (Esteban Paredes), fue algo extraño. Ahora pasan estas cosas y uno empieza a retroceder el casette", añadió.

"Más allá de todo, los directores sabemos que lo más importante es la institución y si tenemos que sentarnos de nuevo a conversar lo haremos, eso lo tenemos claro", cerró.