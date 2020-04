Colo Colo decidió acogerse a la Ley de Protección del Empleo

El directorio de Blanco y Negro decidió acogerse a la Ley de Protección del Empleo, según dio a conocer el presidente Aníbal Mosa, asegurando que los jugadores le dieron la espalda a la institución al no lograrse un acuerdo respecto a la baja de sueldos.

"No fuimos capaces de convencer y hacer entender que esta situación no es originada por Colo Colo, sino que por un virus que tiene aquejada a toda la humanidad. Hubo un quiebre y los jugadores le dieron la espalda a la institución, estoy muy triste y desilusionado. Nos hemos visto obligados a recurrir a la Ley de Protección del empleo", apuntó Mosa solo minutos después que el plantel expusiera la propuesta que le había presentado a la concesionaria el día anterior.

"Hicimos todo, nunca cerramos las conversaciones ni agotamos las posibilidades de diálogo. Lamentablemente la sangre llegó al río. Creo que este directorio tomó los caminos que debía, hicimos los esfuerzos para darle seguridad a la institución y tranquilidad a mucha gente", agregó.

Asimismo, Mosa aseguró que con el resto de los funcionarios se logró un acuerdo por lo que seguirán percibiendo sus ingresos de manera íntegra. "Colo Colo tiene 168 empleados, de las cuales a 135 no se les tocará el sueldo ni se les va a desvincular. Los jugadores no aceptaron la propuesta y se tornó una cosa medio obsesiva, ellos no entendieron que debían perder parte de su remuneración. Hicimos una propuesta seria y concreta y nos pegaron un portazo en la cara", expuso.

El camino para llegar a esta medida

Respecto a cómo se llegó a tomar esta decisión, el dirigente explicó que "cerca del 22 de marzo, entendimos que la situación era muy complicada y de que debíamos lograr algún tipo de acuerdos por que el gasto más significativo que tiene la institución, en el orden del 80 por ciento, son las remuneraciones, eso se destina de los 1.150 millones que cuesta mantener esta institución".

"Al interior de Blanco y Negro se constituyó una Comisión de Crisis que gestionó muchas veces, al igual que el directorio. Construimos algunos pilares como no despedir a nadie, también decidimos no tocar sueldos menores a un millón de pesos... Con estos dos pilares construimos una propuesta que sirva para sobrevivir hasta el 31 de diciembre y la presentamos a los jugadores", complementó.

Frente a la disposición del plantel, Mosa manifestó que "tuvimos varias reuniones, nunca quisimos llegar a esta situación ni pensamos que nos tendríamos que colocar en una situación como esta, es conmovedor y es trágico. Hoy era el momento de tener un apoyo y compromiso de todos los que hacemos está institución. Les pedí a los jugadores su ayuda, haciéndoles entender que la mayoría de las economías están colapsando y nosotros no estamos ajenos a eso".

"Tuvimos una muy buena compresión de parte de los funcionarios, pero lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo con los futbolistas. Para mí es un día muy triste, nunca pensé que podíamos llegar a una situación como esta, yo tengo una cercanía importante con la mayor parte de los jugadores, estoy muy afectado. Siempre he sido un presidente pro camarín y me he ganado peleas con mis pares", cerró.