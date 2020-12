Daniel Morón: La salida de Espina fue sorpresiva, cuando yo estuve todo el directorio lo respaldaba

El ex portero de Colo Colo, Daniel Morón, se refirió a la renuncia de Marcelo Espina como director deportivo del "cacique", asegurando que fue "una decisión sorpresiva".

En diálogo con DirecTV, el también ex director de Blanco y Negro mencionó que: "La salida de Marcelo (Espina) para mí fue sorpresiva, especialmente en el momento en que lo hace, antes del partido, no lo entiendo. Mientras yo estuve, todo el directorio lo respaldaba".

"En el directorio de Blanco y Negro hay dos posturas absolutamente distintas. Hoy, Colo Colo vive uno de los peores momentos de la historia", agregó.

Sobre un posible regreso a Macul, Morón mencionó que: "No he recibido ningún llamado para volver a Colo Colo. Yo estoy convencido que se salvarán del descenso, la clave para salir es ser un equipo".

"Cuando yo estaba en el directorio, me gustaba la idea de que Gustavo Quinteros asumiera, me agradaba su trayectoria. No han sido los resultados que se esperaban, pero el equipo es más protagonista", remarcó.