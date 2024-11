¿Deportes Copiapó pone en duda el partido ante Colo Colo?

Colo Colo está en plena lucha por el título del Campeonato Nacional 2024 con Universidad de Chile, a falta de dos fechas para que termine la competición.

El Cacique debe jugar este domingo ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental, mientras que el siguiente tiene agendada la visita a Deportes Copiapó.

No obstante, ese duelo está en tela de juicio por parte del elenco local, lo que puede generar una gran icertidumhre en la definición del certamen.

¿Deportes Copiapó puso en duda el partido contra Colo Colo?

El León de Atacama pidió para la organización de este duelo el aforo completo de su estadio (7.800 fanáticos) y sin hinchas del Cacique, con el fin de tener una amplia recaudación en su último partido en Primera División antes de su descenso.

No obstante, la Delegación Presidencial de su zona determinó un aforo reducido de 6.510 hinchas y 300 de Colo Colo, siendo éste último aspecto el que generaun cambio total en la logística del compromiso.

En diálogo con Bolavip, el presidente de Deportes Copiapó, Luis Galdames, lamentó la decisión y la forma en que se enteraron: "No estoy conforme. Primero, no me han llamado, ellos notificaron y yo me enteré por la prensa".

"Estamos sorprendidos. Me llegó un correo con la publicación y siento que nosotros debimos enterarnos antes que los medios. Voy a responder ese correo y pediré una reunión para el día lunes", añadió.

Siguiendo con el tema, Galdames anunció medidas: "Vamos a apelar a la resolución, están quitando mucho aforo en relación a lo que están diciendo y piden cosas que son imposibles, entre ellos, 100 guardias".

"Eso es imposible, hay cosas que uno no pude cumplir. Nosotros presentamos nuestra postura la semana pasada y estuvimos todo el día esperando. No puede ser que nos notifiquen a las 20:30 horas en víspera de día feriado. Solo nos queda esperar al lunes", agregó.

"Han actuado todos los involucrados, menos el dueño del espectáculo que somos nosotros", sentenció.