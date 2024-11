El ex Real Madrid que los hinchas piden como refuerzo para el centenario de Colo Colo

El viernes 1 de noviembre se vivió una situación muy extraña en el Brasileirão, el entrenador de Fluminense Mano Menezes se peleó con Marcelo, exjugador del Real Madrid, y frenó su ingreso a campo de juego.

Esto llevó a que Marcelo diera por finalizado su contrato con el Flu, equipo con el que ganó la Copa Libertadores en 2023.

Con un campeón de Libertadores y Champions League con el pase en su poder, fue cosa de minutos para que los hinchas de Colo Colo se entusiasmaran en redes sociales y lo pidieran para reforzar al Cacique en el año del centenario del club.

🇧🇷 Fluminense have cancelled Marcelo’s contract after the player showed disgust at being subbed on in the 90th minute; manager Mano Menezes made Marcelo return to the bench, Grêmio equalised in the 99th— the game ended 2-2. Marcelo’s Flu’ career also endedpic.twitter.com/HAKXO0ocbm