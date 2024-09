El gerente de Colo Colo Daniel Morón disparó contra el árbitro luego de la dura caída con Magallanes

La derrota de Colo Colo frente a Magallanes 3-0 por la final de ida de la zona Centro Sur de la Copa Chile golpeó duro en el Cacique, y aunque le dieron total mérito al triunfo de la Academia, en las huestes del elenco Popular hubo un malestar evidente contra el árbitro del partido, tal cual evidenció el gerente deportivo José Daniel Morón.

Primeramente fue el entrenador Jorge Almirón quien se refirió a Nicolás Gamboa al plantear que “el árbitro fue muy malo, pero eso no tiene que ver con el rival. Te das cuenta cómo te van manejando y te van sacando. Hay cosas que hay que manejarlas, el rival nos estaba ganando muy bien y expulsa a González. No está capacitado para dirigir en primera división”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Las críticas Morón contra el árbitro

Una de las jugadas que más generó controversia fue el penal que le sancionaron a Erick Wiemberg, lo cual llevó a fuertes críticas al gerente de Colo Colo, José Daniel Morón: “no es penal por ningún lado, porque Erick llega antes al balón, el jugador le pega en la pantorrilla a Erick. Se cobra un penal increíble, que si hubiese habido VAR quizás lo hubiese corregido, pero bueno, no hay VAR”.

El campeón de la Libertadores agregó que hay cobros que se suman y que le llevaron a señalar que el juez lo hizo con intención: “hubo muchas faltas, o faltitas, que se cobraron para un lado, para otro no. Esas cosas, los que fuimos jugadores, sabemos cuándo un árbitro quiere molestar o no a un equipo, quiere hacerlos ofuscar. Lamentablemente, también uno cae en ese juego, pero es feo, es feo de verdad que pase así”.

Morón y la suspensión del clásico con la UC

Otro tema que también ha generado comentarios es la suspensión del partido que debían jugar el 13 de septiembre contra Universidad Católica, sobre lo cual Morón puntualizó que Colo Colo nada tuvo que ver en eso: “es una situación que no nos compete. No podemos hacer absolutamente nada, solamente acatar las decisiones que en este caso hace Estadio Seguro, Carabineros, la ANFP, no quiero ponerle más pelos a la sopa”.

Colo Colo no volverá a tener otro partido previo a su duelo por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate, choque que se disputará como locales el próximo 17 de septiembre a las 21:30 horas (00:30 GMT).