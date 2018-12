El mensaje de fin de año de Esteban Paredes a los hinchas de Colo Colo: El 2019 es nuestro

El delantero y goleador de Colo Colo Esteban Paredes escribió un mensaje de fin de año en sus redes sociales en el que agredeció el apoyo a los hinchos y les aseguró que el 2019 "será de nosotros".

"Quiero agradecer a todos los que me apoyaron durante el transcurso del año, a la hinchada y fanaticos de nuestro equipo porque sin el cariño y energía que me brindan cada partido, no podría ser quien soy hoy día mismo, de verdad, muchas gracias a todos", expresó.

Adjuntando una serie de imágenes, apuntó: "Acá les dejo algunos momentos de este año que no fue bueno pero nos sirvió mucho como equipo para reflexionar y mejorar para el próximo año".

"Les mando un cariñoso abrazo, que sea un comienzo de año fantástico para todos y reitero muchas gracias por todo el apoyo que me dan, (el) 2019 es de nosotros", cerró.