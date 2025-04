“El segundo gol fue de entrenamiento”: Almirón se mostró muy conforme por la victoria de Colo Colo ante Coquimbo

Pasó un mes para que Colo Colo volviera a jugar en el Campeonato Nacional, y felizmente para sus parciales lo hicieron con una victoria de 2-0 sobre Coquimbo, que les permite tomar distancia de los lugares del fondo, donde se le estaban acercando los rivales, dado que el Cacique tiene tres duelos aplazados, y por ende era obligatorio para el equipo de Jorge Almirón obtener el triunfo.

El adiestrador del Popular se mostró muy conforme por la victoria, y porque volvieron a contar con la presencia del público en las gradas: “había que ganar, volver a jugar de local es siempre lindo, el comportamiento de la gente fue espectacular, bueno como siempre, vino a apoyar. La familia, el hincha colocolino debe estar contento. En general, fue un buen partido, el primer tiempo fue bastante bueno, sacamos la ventaja, el equipo controló bien el partido y ganamos bien”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Jorge Almirón alabó el funcionamiento de Colo Colo

El entrenador Albo quedó muy satisfecho por la expedición futbolística de su equipo y sobre todo por una de las anotaciones: “el primer tiempo fue muy bueno, el segundo gol fue de entrenamiento”. Además, resaltó que los cambios tácticos durante el encuentro le dieron buenos resultados: “fue variando el equipo, no es ni más ofensivo, son los mismos jugadores que cambiaron de sistema en el momento”

Almirón y sus elogios para Bolados y el consejo para Salomón Rodríguez

El adiestrador del Cacique alabó el regreso de Marcos Bolados a las redes con sus dos anotaciones: “contento por Marcos, hacía mucho que no jugaba varios minutos, fueron en febrero, para nosotros es importante que esté bien. Tenemos muchos partidos por delante, es importante que todos sumen minutos”.

En cuanto a la carencia de gol que está experimentando Salomón Rodríguez, Almirón planteó que su sequía es parte de un proceso habitual de los delanteros: “son momentos que viven los delanteros, los goles te generan confianza, seguirá buscando la oportunidad de gol que le dé confianza, a todos los delanteros del Mundo les pasa, tiene buenas condiciones, ojalá que se le pueda dar pronto para que él también esté tranquilo y no sienta esa presión”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colo-Colo (@colocolooficial)

La ausencia de Alarcón y lo poco valorado del equipo

Almirón no fue sólo sonrisas tras la victoria, ya que se incomodó por la consulta sobre la ausencia de Tomás Alarcón, uno de los grandes precios de esta temporada que no fue considerado en la citación: “lamentablemente es así, son 18 jugadores y once juegan”, y luego de una detallada explicación de quienes citó cerró el tema con un decidor “y ya está”.

Otro tema donde Almirón llamó a tener confianza es en la Copa Libertadores, donde le tiene fe al equipo, que en Chile no es valorado: “seguimos dependiendo de nosotros, son partidos muy difíciles, tenemos un partido de local y dos de visitantes, y hemos ganado de visita. Los partidos de Copa son muy cerrados, ya el equipo ha demostrado que puede competir bien. Contra el último campeón de la Sudamericana tuvo mucho más reconocimiento en Argentina que aquí mismo, lo que hizo el equipo. Estamos bien, estamos vivos con muchas ganas para lo que viene”, cerró el estratega del Cacique.