El tenso cruce entre Yañez y Barticciotto por ayuda arbitral a Colo Colo en los tiempos que jugaban

La denuncia de la U contra Colo Colo por el eventual desacato de Jorge Almirón en el partido contra Huachipato, donde no podía impartir instrucciones por estar castigado, y que fue favorable en su resolución a los Albos, trajo en todo su proceso múltiples disputas, entre ellas la de dos históricos jugadores del Cacique, Marcelo Barticciotto y Patricio Yáñez.

En el marco de un panel de la cadena ESPN, mostraron una estadística respecto de a qué equipos lees cobraron más penales durante la presente temporada, siendo Colo Colo y Palestino los que mayor número tenían, ocho en total, lo que llevó a los integrantes a lamentar la ausencia del ídolo Azul, Diego Rivarola, para que hubiese comentado al respecto, pero en tono de broma Dante Poli hizo las veces que él era el goleador de los universitarios, con lo cual empezaron a intercambiar pareceres que fueron subiendo de tono.

El cruce entre Yáñez y Barticciotto por ayudas a Colo Colo

El expuntero de San Luis y la Selección chilena en una de sus opiniones manifestó que los árbitros muchas veces, con equipos populares y de tradición, tanto en Chile como en el extranjero se ven beneficiados, pese a que los jueces son profesionales se ven igualmente afectados. Y remató diciendo que “cuando estaba en Colo Colo había ayudas”.

Esta afirmación generó la molestia del “Siete del Pueblo” que le retrucó: “Ya salió. Devuelve la estrella que ganaste entonces. Yo nunca he sentido que me ayudaron, discúlpame“.

Pero el autor del histórico gol a Paraguay, rumbo al Mundial de España, no se amilanó y le retrucó “siempre había una mirada distinta. Estoy hablando de mi época, no ahora”. Y puso además de ejemplo lo que contó José Daniel Morón, una vez que salió de Colo Colo y jugó por Osorno, que afirmó que frente a situaciones similares las decisiones eran diferentes.

Marcelo Barticciotto no se detuvo: “¿Por qué no lo dijiste cuando jugabas en Colo Colo? ¿Por qué no le dijiste al árbitro que te echara? Si te sentías beneficiado, debías haberlo dicho. No estoy de acuerdo. Nunca sentí que me beneficiaran. Nunca sentí que me dieron un penal afuera del área, que no me echaran cuando lo merecía. Cuando tenían que echarme, me echaron”.

Posteriormente, el programa comenzó a mostrar imágenes de definiciones estrechas de torneos, donde apareció el penal de le sancionaron en El Salvador a la U frente a Cobresal, en 1994, y que les dio el título luego de 25 años, donde concordaron que no les parecía, en un ambiente ya más calmo y de tregua, y que se concluía nuevamente que en situaciones límites los jueces podían verse presionados, tal cual sufrieron los mismos Azules en el descarado penal que nos les cobraron a favor en la Libertadores de 1996 frente a River Plate en Buenos Aires.