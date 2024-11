Denuncia contra Colo Colo: Cercanos al equipo azul aseguran que "el martes la U es puntera"

Universidad de Chile y Colo Colo cumplieron sus tareas el fin de semana y vencieron a sus rivales en la fecha 29 del Campeonato Nacional. Los azules ganaron en Chillán y el envión del triunfo los tiene confiados de cara a la próxima sesión para evaluar la denuncia de la U contra los albos.

Y es que más allá de las filtraciones de videos, de declaraciones de los árbitros y también del delegado de la ANFP, las huestes azules parecen tener lo necesario para ganarle el "gallito" al Cacique y que Colo Colo pierda los puntos ganados ante Huachipato.

Cercanos al equipo azul aseguran que "el martes la U es puntera"

El relator de Agricultura, José "Pepe" Ormazábal, reveló una información que en el Centro Deportivo Azul no han querido tocar. El comunicador aseguró que "desde la U me mandan datos y me dicen 'cuidado que el martes la U queda puntera'. Me lo cuenta gente ligada al mundo azul".

Además el relator agregó que "yo creo que los torneos se ganan en cancha, pero también hay que respetar los reglamentos".

¿Cuándo y a qué será la nueva audiencia de la denuncia de la U contra Colo Colo?

El pasado martes los miembros del Tribunal de Disciplina de la ANFP decidieron extender una semana más el plazo para que los equipos aportaran datos e hicieran sus descargos.

La audiencia finalmente será este martes 5 de noviembre a partir de las 18:00 horas.