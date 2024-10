Gabriel Castellón y su tajante opinión sobre la denuncia de la U contra Colo Colo

El portero de Universidad de Chile Gabriel Castellón se refirió a la denuncia de su club contra Colo Colo por supuesto desacato del técnico Jorge Almirón, cuando éste estaba suspendido en el partido con Huachipato.

Si bien fueron pocas palabras las que emitió, también fueron contundentes, dejando muy en claro cuál es la postura de la institución.

Las palabras de Gabriel Castellón sobre la denuncia de la U contra Colo Colo

Castellón dio una conferencia de prensa este miércoles en el Centro Deportivo Azul, luego del entrenamiento de los universitarios, momento en que se refirió al asunto.

"El club ya se refirió al tema, como jugadores solo nos enfocamos en lo futbolístico, sí creo que las reglas se hicieron para cumplirse, pero nosotros recibimos de la dirigencia que nosotros nos enfocáramos solo en el tema futbolístico", expresó.

Sobre las críticas de Arturo Vidal a la denuncia de la U, el golero expresó: "No le tomo importancia a los dichos de otras personas, siempre voy a valorar lo que yo diga, y si me equivoco en algo también hay que ser autocrítico; no le tomo importancia a lo que se dice afuera de la cancha, solo de lo que me compete a mí que es entrenar, trabajar y dar mi cien en la cancha, esa es la prioridad. Lo que se habla externo, me mantengo al margen".

La disputa del título entre la U y Colo Colo

Gabriel Castellón también habló de la disputa del título, que tiene a Universidad de Chile dos puntos abajo de Colo Colo, a falta de dos fechas para que finalice la competencia.

"Las claves están en mantener la convicción hasta el final, cada uno tiene que cumplir con su trabajo, que para nosotros es conseguir los triunfos, lo que pase en otras canchas no nos compete mucho", cerró.

¿Cuándo juega Universidad de Chile?

La U visita a Ñublense este domingo a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán.

Colo Colo, por su parte, enfrentará a la misma hora a Deportes Iquique en el Estadio Monumental.

La U necesita ganar y que los Albos tropiecen, ya que si no ocurre esto llegarán a la última fecha en desventaja.