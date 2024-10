Vidal reconoció estar molesto por la denuncia de la U y las emprendió contra los “sapitos” de Huachipato

Colo Colo no pudo con Magallanes, empató a cero y quedó eliminado de Copa Chile, lo cual lamentó Arturo Vidal que además hizo notar su molestia por la denuncia de la U por supuesto desacato del entrenador Jorge Almirón y las emprendió contra Huachipato, que grabó imágenes.

El bicampeón de América se refirió inicialmente a quedar al margen del torneo donde defendían el título: “no es lo que esperábamos, así es el fútbol, hay que felicitar a Magallanes, les deseo suerte, se enfrentó al mejor equipo de Chile, y uno de los ocho mejores de Sudamérica, que lo disfruten, y les deseo suerte en lo que viene en Copa Chile. Ahora preocuparnos del campeonato, el domingo tenemos una final más de todas las que hemos tenido en el último tiempo. Esperamos llegar mucho mejor, este partido nos va a servir para llegar mucho mejor al domingo”.

Vidal y su molestia con la U y Huachipato

Para el King hay molestia por la denuncia que realizó la U sobre el incumplimiento que tuvo Jorge Almirón y un supuesto desacato al dar instrucciones mientras se encontraba suspendido, que podría acarrear hasta resta de puntos: “Estas cosas cada vez ensucian más al fútbol, cuando el fútbol está creciendo, cuando los dos equipos más grandes de Chile están peleando un campeonato, con estas cosas lo echan a perder. De verdad que me molesta mucho, tiene que valer el fútbol, en la cancha se gana los campeonatos, y eso es lo que hemos hecho nosotros. Ellos cuando llevaban diez puntos adelante estaban calladitos, no decían nada, y ahora que vieron que nosotros pasamos empiezan a buscar cosas”.

Vidal también tuvo palabras para el elenco del Acero que grabó lo que pasaba con Almirón: “los ‘sapitos’ de Huachipato que se ponen grabar. Cuando les toque a ellos la oportunidad la tienen que hacer y ahora tiene que dejar que gane el mejor, si nosotros perdemos y ellos ganan pasan por puntos torneo, pero mala suerte no la aprovecharon. Tuvieron su oportunidad con Iquique y la desaprovecharon, y nosotros pasamos adelante y ahora tiene que dejarnos ser campeones tranquilamente. No sé quién los invitó al baile, tenían que haberse metido el año pasado, mejor que se preocupen de no descender, y dejar a los perros grandes pelear arriba que lo están haciendo bastante bien. Nosotros nos ganamos la opción de acercarnos al título más que la U. Y eso que hemos tenido más partidos seguidos, llevamos nueve, diez partidos invictos”.

Vidal quiere solo pensar en el título

El volante de Colo Colo reconoció que hay molestia por esta situación: “es una locura, estamos muy concentrados en jugar y hacerlo en la cancha como debe ser. Sí molestan que aparezcan estas cosas cuando el campeonato está bastante lindo, hemos peleado con la U de igual a igual y eso que nosotros jugamos la Copa Libertadores, y eso molesta. Ensucia un poco el campeonato más para la gente, nosotros estamos muy enfocados, sabiendo que ganando los dos partidos seremos campeones y haremos un récord para el fútbol chileno”.

Para Vidal no hubo injerencias de Almirón

Arturo Vidal señala con firmeza que Jorge Almirón no tuvo incumbencia en lo que pasó en cnacha mientras estuvo suspendido: “nosotros sabemos dentro de la cancha, en el camarín el profe nunca ha estado, no sé si hablan con alguien o cosas así, pero las decisiones que han hecho en los cambios las decide el ayudante y con mucha personalidad. Nosotros lo seguimos, el profe de afuera puede de hablar, pero el que toma las decisiones es el ayudante. Buscar esas cosas no veo el porqué. Me parece una locura”.

La lesión de Palacios y su expulsión

Vidal hizo referencia a su expulsión por doble amarilla en el segundo tiempo: “no quiero pelear con los árbitros. El guardalíneas se sabe mi nombre no más, y le dijo que yo lo había chocado, pero ya está, quiero preocuparme de jugar el domingo y ojalá ser campeón”.

Un tema que preocupa en Colo Colo es la lesión de clavícula de Carlos palacios que no estuvo presente en este pleito contra la Academia, y fue consultado por cómo lo veía: “a Carlitos lo veo mal (risas). Está con mucho dolor, ojalá que llegue el domingo, sé que va a ser difícil, vamos a esperar hasta el final, el profe tomara la decisión, me hubiese encantado que estuviera hoy día y en todos los partidos que quedan”, cerró Arturo Vidal, junto con responder que de la Selección Chilena hablará más adelante.