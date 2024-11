Almirón se desahoga y califica de indignante que la U quiera arrebatarle el título a Colo Colo en los escritorios

El triunfo de Colo Colo ante Deportes Iquique no solo dejó caras alegres en el Estadio Monumental, sino también una bambalina digna de analizar, la que estuvo a cargo del propio entrenador albo.

Jorge Almirón se desahogó apenas sonó el pitazo final en el recinto de Macul en relación al intento de "Escritoriazo" que busca Universidad de Chile tras la denuncia en el Tribunal de Disciplina de la ANFP y que podría dejar al Cacique sin el trofeo aún venciendo en la última fecha a Deportes Copiapó.

Almirón se desahogó tras la polémica entre la U y Colo Colo

"Representar a este equipo es un orgullo y la verdad que es indignante todo lo que ha pasado últimamente, porque me siento muy mal al darme cuenta que mis jugadores sienten que corren el riesgo de perder el Campeonato por una cuestión del escritorio", comenzó declarando en la señal oficial.

De paso, resaltó su amor por el fútbol para expresar su discrepancia en base a la gran polémica del desenlance del torneo, ocasión en la que no se guardó nada.

"Amo el futbol y es mi vida. A la gente le debe dar vergüenza que todo sea así, pero si te toca perder en la cancha, pero de esa forma (en el escritorio) me hace sentir indignado y el futbol es otra cosa, entonces que lo ganen en la cancha, enfrentando buenos equipos, doblegando, y para mí eso es el futbol. Este club representa eso, mucho esfuerzo, cada partido esta lleno y siempre en los malos momentos, pero no quiero tocar mas el tema", prosiguió.

El palo de Almirón a la ANFP a una fecha del final

En el mismo contexto, el DT de Colo Colo ocupó su paso por el fútbol chileno en su calidad de jugador para referirse a la actualidad y mostró preocupación por la situación que lo vincula en el Tribunal de Disciplina y que se definirá en un par de días en la ANFP.

"Me preocupa que el futbol se trate de estas cosas. No puede pasar más, porque no le hace bien a nadie. Respeto mucho a este país, vine a jugar a Wanderers, porque este país me formó y me ayudaron mucho como jugador y persona, por lo que tengo un gran respeto. De hecho quiero que la selección chilena se levante y vaya al Mundial. Lo digo todo con mucha seriedad. Respeto a todos los rivales y de verdad entramos a ganar cada fecha, ya que le damos la importantcia tal como en la Copa Libertadores", agregó.

La autocrítica de Almirón tras cumplir su sanción

Y para equiparar la balanza sobre su postura, el estratega trasandino usó como ejemplo la sanción que recibió y lo que sacó al limpio de aquello.

"Me equivoqué la otra vez con el arbitro ante la UC, pedí disculpas como hombre, trataré que no pase mas, pero lo demás es futbol, me quedo con eso. La U nos sacó diez puntos de ventaja, pero bueno veremos lo que sucede", remató antes de retirarse al camarín.