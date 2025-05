“Era para evaluar”: Tiago Nunes le baja el perfil a la derrota de Católica ante Everton

Universidad Católica no para de dejar dudas en la temporada, ya que durante esta jornada fueron derrotados en el cierre de su participación en la Copa Chile 2025 ante Everton en Viña del Mar, donde quedaron como colistas del grupo con solamente cuatro unidades.

Con un resultado de 2-1 a favor de los Ruleteros, los Cruzados sufrieron su segunda derrota consecutiva, y se llenaron de dudas debido a los diversos cuestionamientos hechos por sus fanáticos tras el Clásico Universitario en el que cayeron de manera agónica ante U. de Chile.

Pero uno de los que no le ve el lado negativo a la derrota es el entrenador cruzado, Tiago Nunes, quien rescata lo positivo del enfrentamiento ante Everton en Viña del Mar y le baja la importancia al duelo perdido esta jornada.

Nunes rescata lo positivo de la derrota de la UC ante Everton

Tras la finalización del encuentro, Tiago Nunes fue concreto en lo que él esperaba y cuál era su objetivo para el duelo ante los viñamarinos, al señalar que: “la idea era hacer sumar minutos a los jugadores que no suelen jugar. Suelo repetir un plantel en los últimos partidos y hoy fue la excepción. Lo que menos me importó hoy fue el resultado, me importa más la evaluación de mis jugadores”.

El entrenador brasilero mencionó que se queda tranquilo por la competencia interna que mantiene su plantel. Además, recalcó a los jóvenes Juan Francisco Rossel, Diego Corral y Sebastián Arancibia, quienes vuelven a sumar minutos y son opciones para el próximo encuentro de los Cruzados por el Campeonato Nacional 2025, que será ante O’Higgins el próximo sábado 17 de mayo en el Bicentenario de La Florida a las 17:30 horas (21:30 GMT).