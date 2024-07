En Colo Colo detallaron las complicaciones que existen para fichar a Mauricio Isla

Este domingo 21 de julio, el triunfo de Colo Colo ante Unión Española haría creer que todo serían sonrisas.

Sin embargo, Aníbal Mosa entregó una mala noticia para quienes esperan el fichaje de Mauricio Isla en el Cacique.

Anibal Mosa entregó detalles de la compleja operación para fichar a Mauricio Isla en Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro detalló las complicaciones que existen a la fecha para cerrar el acuerdo con el seleccionado nacional.

"Como dijo nuestro Gerente Deportivo hicimos tres ofertas por él. Mauricio Isla rechazó las tres ofertas que le hicimos, asi que estamos viendo otras alternativas en estos momentos", fue la bomba que lanzó Mosa tras el encuentro disputado en el Estadio Monumental.

Sobre la misma línea, el presidente de Blanco y Negro aladio que "la señal que da es que no quiere venir, eso me imagino cuando alguien recibe tres propuestas y a todas dice que no es porque no le interesa".

¿Qué otra opción maneja Colo Colo en caso que no llegue Mauricio Isla?

Con el escenario actualizado en el afán por encontrar un lateral derecho, la caída del traspaso de Felipe Loyola y las complicaciones para traer a Mauricio Isla, el fútbol europeo es una de vitrinas "salvadoras" para el cuadro "Popular".

Quien aparece como una de las opciones más fuertes es Nayel Mehssatou, seleccionado nacional de la era Berizzo en La Roja, que actualmente milita en Bélgica y está en el radar de la concesionaria para este mercado de pases.