Esteban Paredes es una voz más que autorizada para hablar del presente de Colo Colo. Uno de los goleadores históricos del Cacique quiso analizar el presente del equipo y fue consultado por dos jugadores del plantel.

Y es que como autor de 216 de goles con la camiseta alba, tiene experiencia y jerarquía de sobra para analizar a los agentes ofensivos de Jorge Almirón y así lo hizo con Carlos Palacios y Javier Correa.

Esteban Paredes aseguró que a jugador de Colo Colo aún le falta para ir al extranjero

En primer lugar, Esteban Paredes se refirió a Carlos Palacios quien poco a poco se ha transformado en una inamovible para Almirón: "Creo que hoy está un poco más experimentado, con otro juego. No sé si está para Boca hoy en día, porque sabemos cómo juega Boca, que no juega a nada, y no sé si está para ir allá todavía, yo creo que le falta un poco más en el tema de lo físico.

"En Europa es otra cosa, físicamente ahí es otro fútbol, y es donde tienes que estar constantemente pidiendo el balón, corriendo, y más en la posición que juega él", aseguró el exariete en conversación con En Cancha.

La anécdota de Esteban Paredes con Javier Correa

El otrora centrodelantero de los albos, también comentó sobre Javier Correa y contó una curiosa anécdota: "No es mal jugador, por ahí no ha tenido tantas ocasiones de gol, pero ha tenido algunas claras y no las ha podido convertir".

"Voy a contar una anécdota, el otro día fui a ver el partido con River y felicité a todo el equipo y Correa me tocó las piernas 'a ver si se me pega algo' dijo, pero esperemos que con el gol a Cobresal agarre más confianza, porque a Colo Colo le hace falta un goleador neto. Más en la Copa Libertadores que por ahí tienes menos chances que en el campeonato local y ahí es cuando hay que convertirlas", indicó al citado medio.