Esteban Paredes: Todavía no le tomo el peso a ser el goleador histórico

El delantero de Colo Colo Esteban Paredes fue homenajeado este miércoles en la ANFP por el gol 216 que alcanzó ante Universidad de Chile, que lo transformó en el máximo anotador histórico de la Primera División, en un logro que aún no asimila, según señaló.

"Es algo muy emotivo que me ha pasado en estos días, se nota el cariño de la gente. Todavía no le tomo el peso a ser el goleador histórico y la verdad es que el cariño de la gente me ha sorprendido, no tanto ahora, sino que anteriormente. Siempre estará el agradecimiento hacia ellos", declaró el ariete, que ahora tiene una estrella en el naciente "Paseo de las Estrellas" de la ANFP.

Además, reveló que con su anotación frente a la U el equipo se sacó un peso de encima, "porque si bien no lo demostraba mucho, era compartido; uno siempre pensaba en el gol 216 que podía llegar y era una presión extra hacia mí y a mis compañeros, así que nos sacamos una presión bastante grande, ahora tenemos que pensar en el campeonato y la Copa Chile, que tenemos este fin de semana".

"Nuestro objetivo, hoy en día, es alcanzar la Copa Libertadores y ese es el primer objetivo. Si hago goles, o no, vendrán solos", agregó en relación al récord de Carlos Caszely como máximo goleador de Colo Colo.

"Estoy cerca, los récords son para romperlos, pero el objetivo del cuerpo técnico y del equipo es clasificar directamente a Copa Libertadores", afirmó.