Esteban Pavez entregó su respaldo total a Gustavo Quinteros: Me gustaría que siga

El volante y capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, entregó su respaldo al técnico Gustavo Quinteros y señaló que le gustaría que permanezca en el equipo tras el fin de su contrato, pactado para la conclusión del 2023.

"Creo que el profe ha hecho un gran trabajo acá, me tocó verlo desde afuera al principio cuando estaban peleando el descenso, creo que se la jugó toda por Colo Colo, sacó al club de esa situación; después quedó en segundo lugar, el año pasado pudo salir campeón y su trabajo ha sido bastante positivo", destacó el jugador.

"Me gustaría que siguiera, porque ha hecho las cosas bien, no se me ocurre otro técnico que pueda suplir al profe y estos partidos que vienen son muy importantes, esto va a definir lo que queda del año", siguió.

También dedicó palabras al crucial desafío con Cobresal, donde se jugarán opciones para seguir con vida en la lucha por el título, y que Pavez se perderá por expulsión.

"Este partido va a definir si podemos seguir en la lucha por el título o pelear por el segundo puesto, tenemos que ganarlo (...) es el partido más importante del año y es una pena perdérmelo, pero confío mucho en mis compañeros", indicó.

"Es un partido límite, estamos a full enfocados en la definición, que nos faltó mucho en los últimos partidos, y es fundamental plasmarlo el fin de semana", complementó.

Colo Colo enfrenta a Cobresal el sábado a las 17:30 horas.

Arturo Vidal y Fabián Orellana

Pavez también fue consultado por la opción de fichar a Arturo Vidal en Colo Colo y señaló que "por mí hubiese llegado este año, sería espectacular para el hincha y para nosotros como plantel sería espectacular. Yo creo que Colo Colo llama a Arturo y se viene, es un tema dirigencial, pero nosotros queremos que Arturo esté acá".

Sobre Fabién Orellana, estimó que "obviamente todos los conocemos como el 'histórico', hizo una gran carrera. Todo el mundo es bienvenido en Colo Colo, obviamente todos quieren estar acá, en el equipo más grande de Chile".