Esteban Pavez reconoce molestia en el plantel de Colo Colo sobre Maximiliano Falcón

Colo Colo tuvo este miércoles el lanzamiento de su camiseta de local para la temporada 2025, año en el que festejan además su Centenario.

El evento en el Estadio Monumental tuvo la presencia de líderes del plantel como Arturo Vidal y Esteban Pavez, quienes además de disfrutar de la instancia con la nueva piel del Cacique para este año, abordaron algunos temas respecto a la actualidad del club.

Uno de esos puntos que se tocó de parte de los jugadores de Colo Colo fue la situación que atraviesa el uruguayo Maximiliano Falcón, quien se encuentra en una especie de rebeldía con la institución al no haber viajado a la pretemporada en La Serena y dar a entender que tiene la intención de partir del club.

Esteban Pavez manifestó cierto desacuerdo con Maxi Falcón

La ausencia de Peluca de los entrenamientos de Colo Colo en la Cuarta Región no solo fue algo sorpresiva para el técnico Jorge Almirón, sino que también para sus propios compañero de equipo.

Así lo dejó en manifiesto el propio Esteban Pavez, que en medio del lanzamiento de la nueva camiseta expresó que: "Debería estar entrenando. A mí me gusta que todo el plantel empiece el primer día. Igualmente no sé los motivos, más allá no lo sé".

"Yo con Maxi hablé el mismo día que nos íbamos a La Serena. Pregunté quién estaba y me dijeron que él no venía, que debía resolver algo con Aníbal (Mosa). El tiene contrato vigente y debería estar entrenando, pero es algo que deben resolver con el presidente. Estos últimos días no he vuelto a hablar con Maxi, no sé si quiere partir o tiene ofertas", remató.