Ex pareja defendió a Carlos Palacios en medio de sus polémicas

La situación de Carlos Palacios ha generado revuelo en el fútbol chileno, especialmente tras su salida de la selección y su ausencia en Colo Colo. Aunque el jugador mencionó razones personales, rumores sobre problemas legales y de familia han surgido.

La salida de Palacios ha sido inesperada. Inicialmente, el futbolista se retiró de la Roja alegando "motivos personales", pero informes indican que podría estar relacionado con asuntos judiciales por haber amenazado a su ex suegro y deudas de pensión alimentaria.

¿Qué dijo la ex pareja de Carlos Palacios?

Su ex pareja Araceli, en un intento por aclarar la situación, se pronunció en redes sociales. Utilizando su cuenta de Instagram, defendió a Palacios: "Soy la mamá de sus hijos y eso es totalmente mentira. ¡Dejen de inventar cosas, él cumple como padre como corresponde!!! No saben qué inventar ahora".

Con firmeza, la madre de los hijos del jugador declaró que los rumores son falsos y pidió que no involucren a su familia en el escándalo. Siguiendo con su post, la mujer comentó que "Si quieren dejar mal a él no nos involucren a nosotros porque somos tema aparte de lo que está sucediendo. Yo no expongo en nada a los niños con respecto a su trabajo".

Finalmente, su mensaje fue claro: "Dejen la maldad a un lado, que el jugador es uno y los hijos o personas que hay detrás de él son otro tema".