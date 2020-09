Ezequiel Miralles: Veo a Paredes o Chupete Suazo y me dan ganas de volver

El argentino Ezequiel Miralles, retirado ex delantero de Everton y Colo Colo, afirmó que le dan ganas de volver a jugar profesionalmente al ver lo que hacen Esteban Paredes y Humberto Suazo, con 40 y 39 años, respectivamente, en el Campeonato Nacional.

"Veo jugar a Esteban Paredes o Chupete Suazo y me dan ganas de volver a las canchas, pero después me acuerdo que hay que ir a entrenar", comentó Miralles a Las Ultimas Noticias.

El ex goleador, de 37 años, expresó sus elogios para el capitán de los albos y aclaró que las ganas de volver es solo un deseo, porque su objetivo siempre fue colgar las botas a temprana edad.

"Yo siempre tuve claro que me iba a retirar a los 32 o 33 años. Pude seguir, pero nunca me vi jugando hasta los 38, como lo hacen ex compañeros. Y encuentro notable uqe se les alargue la vida en el fútbol, pero lo mío era dedicarme a otras cosas, como la familia y mis compromisos personales", explicó.

Actualmente, además de invertir en el rubro de la construcción, Miralles se dedica a la representación de jugadores jóvenes.

"Hay varios acá en Bahía Blanca (lugar donde reside) que pueden llega a Primera. Y dos de ellos tienen sangre chilena, así que pronto espero estar en Chile. Con esto de la pandemia se retrasó, pero ya nos estamos mviendo con los chicos, que hay que tratar de guiarlos", cerró.