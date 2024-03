¿Falta de comunicación? Morón sorprendió a Stöhwing en plena conferencia con un recado de Ñublense

El gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, sorprendió en plena conferencia de prensa al presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, con un recado de parte de su colega de Ñublense, Sergio Gioino.

Stöhwing fue consultado por la prohibición para Ñublense de vender entradas a hinchas del "Cacique" para el duelo del 6 de abril ante los "diablos rojos en Chillán, a lo que el timonel "albo" respondió: "Apenado desde ese punto de vista, porque tratamos de tener el mayor aforo de local, y siempre tratamos que los clubes y los estadios donde jugamos se permita que nuestra hinchada vaya a apoyarnos porque para nosotros es importante tenerlos en todos los partidos. Es lamentable lo que se está viviendo producto de las circunstancias que ustedes conocen", declaraba el presidente del directorio de Blanco y Negro.

Sin embargo, el 'Loro' intervino luego de esa declaración, para mencionar que "si me permite presidente, yo recibí el llamado hace muy poquito tiempo de Gioino, y no se pudo contactar con usted me dijo, y yo no alcancé a comentarle esto. Ñublense en ningún caso a puesto no dejar a los hinchas de Colo Colo ir al estadio".

Y bajo la misma línea, Morón complementó con los detalles de la situación: "Ellos querían que Colo Colo participara como cualquier equipo con sus hinchas en el estadio, y lamentablemente la gente de Estadio Seguro, no sé quienes son, las personas que no permitieron a los hinchas de Colo Colo estar en el estadio de Ñublense en próximo sábado", remató.

Revisa este hecho desde el minuto 22:00 del siguiente video: