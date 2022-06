Gabriel Mendoza: Me pongo en el caso de Solari y le costará mucho retomar

El ex defensor de Colo Colo Gabriel Mendoza tuvo palabras para la frustrada salida de Pablo Solari a América, y aseguró que la situación puede afectar el nivel del delantero argentino, por quien el elenco albo desechó una oferta cercana a los cuatro millones de dólares.

"No era una mala oferta y Colo Colo tendría que haberla aprovechado. También era en el tiempo justo, porque entraba plata para otro refuerzo. Me pongo en el caso del jugador y creo que le costará mucho retomar, porque estaba en juego su futuro y el de su familia", dijo el ex lateral diestro albo en diálogo con El Mercurio.

"La institución no se veía afectada y le entraba un buen billete, pero dicen que le dieron prioridad a la competencia. Y qué competencia, si en el Torneo Nacional se pueden alcanzar metas con lo que hay, porque siendo realistas, en la Copa Sudamericana no veo por dónde podamos eliminar a Inter de Porto Alegre", añadió.

Más aún, Mendoza siente que Universidad Católica puede ser una amenaza para el elenco albo en su afán por conquistar el título pese a los 10 puntos que separan a albos, líderes del torneo, de cruzados.

"La UC se reforzó bien, trajo a un crack como (Mauricio) Isla. Pero además está (Matías) Dituro, quizás llegue (César) Pinares... Es el temor que uno tiene como hincha de Colo Colo. Veo a la UC compenetrada, en una línea, y Colo Colo en cambio metido en polémicas", expresó.

"Va a estar entretenida la segunda rueda, porque la UC se ha reforzado bien, tomó buenas decisiones. Está más tranquila que Colo Colo, que pide refuerzos, y tiene polémicas que le hacen mal al equipo. Esperamos que la cuenta de ahorro sirva, aunque recuerdo lo que pasó el año pasado cuando se nos quemó el pan en la puerta del horno", complementó.