Gabriel Mendoza: No hay para qué pensar en técnicos de afuera, si acá tenemos a Claudio Borghi

Gabriel "Coca" Mendoza, histórico ex lateral de Colo Colo, campeón de la Copa Libertadores 1991, conversó con Al Aire Libre en el Instagram Live sobre el presente del club y apuntó a Claudio Borghi, ex DT de los albos, como solución para los problemas futbolísticos de la institución en esta crisis.

"Si no hay plata, no hay para qué andar pensando en técnicos de afuera. Lo he dicho tantas veces, tenemos el técnico aquí al lado, Claudio Borghi. El "Bichi" es capo, fue campeón del mundo, y como técnico ha ganado todo y en todos lados, incluso en Boca Juniors", comentó Mendoza.

El "Coca" apuntó que "aunque hace un tiempo que no viste de buzo, no le podemos decir nada, porque tiene todas las capacidades. Y es colocolino, lo ha dicho siempre, y eso hace que todo sea más fácil, porque conoce el sello del club y lo que quiere el hincha: Ganar, golear y gustar".

Mendoza también analizó el conflicto de los sueldos entre la dirigencia de Blanco y Negro y los Jugadores, señalando que se sintió defraudado de ambas partes.

"Me duele y me preocupa, estamos en una situación complicada. Estamos hasta sin marca. Cuando los jugadores les piden que se bajen el sueldo y que incluso se lo iban a devolver, ahí tenían que haberse puesto la mano en el corazón. Me sentí un poco defraudado. Hay personas que viven con 500 lucas, como no vas a poder vivir con 40 o 30 millones", comentó.

Además, agregó que "y con los dimeres y diretes, no tenían que haber llegado a esto, y tampoco merecía ese trato el máximo ídolo del club, que es Esteban Paredes. Ojalá no se venga una represalia después".

"Lo primero es la salud, que la gente esté bien y después de que salgamos la pandemia, Colo Colo se tiene que regularizar, es el equipo más grande de Chile y no puede estar así", aseveró.

"Vamos a tirar el Monumental por la ventana por los 30 años de la Copa"

Finalmente, Mendoza reveló que los jugadores que ganaron la Copa Libertadores 1991 armaron un grupo de Whatsapp y están planificando una celebración a lo grande el próximo año, cuando se cumplan 30 años de la histórica gesta.

"El próximo año vamos a celebrar bien celebrado los 30 años del logro más importante del club más popular de Chile. Vamos a tirar el Monumental por la ventana y tienen que estar todos, Mirko Jozic tendrá que venir con su familia", explicó el actual concejal por Viña del Mar.

"Mirko ya tiene 80 años, el próximo tendrá 81, y ya hay dos que nos van a faltar, Carlos "Garra" Velásquez y Eduardo Menichetti. Tienen que estar todos", sentenció.