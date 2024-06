Guillermo Paiva entregó una ROTUNDA respuesta por su futuro en Colo Colo

Durante los últimos días el futuro del paraguayo Guillermo Paiva en Colo Colo entró en un escenario de varias dudas, esto debido a que comenzó a rondar la posibilidad de su salida de Macul para el segundo semestre.

Más específicamente, desde el propio entorno del delantero apuntaron que existían ofertas para salir a Brasil o México, esto a pesar de que su préstamo en los albos desde Olimpia tiene una duración hasta fines de este año.

Ante esto, fue el propio Paiva el que este jueves entregó una contundente respuesta por su continuidad en los albos, expresando en diálogo con DirecTV que: "Me enfoco en lo que viene en el semestre y estar a la altura. Después se verá mi futuro, me encantaría quedarme en Colo Colo, me gusta el país y estoy cómodo".

Incluso en el mismo tono llevó su momento en el Popular a una posible oportunidad en la selección paraguaya. "Uno siempre sueña con estar en la selección, me tendría que ir mejor este semestre en Colo Colo y esperar el llamado", apuntó.

Paiva y sus objetivos con Colo Colo para el segundo semestre

También el jugador de 26 años se refirió a los distintos frentes que enfrentará Colo Colo en esta segunda parte del año, como los octavos de final de Copa Libertadores. "Pasando a octavos son todos difíciles, ahora mano a mano los detalles son importantes, ojalá de local llevarnos una buena ventaja y luego allá poder liquidar", comentó sobre la llave que tendrán ante Junior de Barranquilla.

Y, respecto al Campeonato Nacional mencionó que: "El torneo va a ser competitivo, hay cuatro o cinco equipos peleando ahí arriba. Ahora nos meteremos más en el campeonato, tuvimos derrotas que no esperábamos y tenemos que ponernos las pilas para que no pase este semestre".