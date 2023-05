Gustavo Quinteros: No hemos pensado en Isla porque está en un rival directo

Gustavo Quinteros, entrenador de Colo Colo, habló tras el empate contra Unión Española y respondió sobre los rumores por un posible acercamiento de Mauricio Isla al Monumental, dejando todo en un "veremos".

"No tuvimos a todos al cien por ciento. Queda esa duda. Creo que lo que podremos incorporar es a lo mejor un lateral derecho, que aún no hemos podido reemplazar a (Óscar) Opazo. Si no, seguiremos jugando con lo que tenemos. Pelearemos hasta el final con esto y veremos hasta dónde podemos llegar", dijo en Santa Laura ante la prensa.

"No hemos pensado en Isla porque él está jugando en un rival directo. Veremos si se puede hacer la gestión, y si no seguiremos adelante con la esperanza de tener a los cinco, seis o más jugadores que tenemos afuera", agregó.

En la misma línea, aguarda por la reincorporación de futbolistas para los siguientes desafíos: "Cuando estemos todos tendremos un equipo mucho más fuerte, con más variantes y experiencia en algunos sectores. Copa Libertadores y los partidos definitorios del Campeonato necesitan más posibilidades para reemplazar. Partido a partido vamos perdiendo jugadores; ojalá que no sea por mucho lo de Ramiro (González)".

Respecto al duelo con los "hispanos", el DT dijo que "hicimos el gol y lamentablemente aguantamos", pues "terminó el primer tiempo y ellos llegaron con peligro. Cambiamos el sistema, estuvimos bien en el segundo tiempo, pero en un error nuestro nos convierten. Tenemos que seguir trabajando para no cometer esos errores".

"Encima, con una cancha así. La pelota te pica mal, no puedes controlar bien y sucedió lo que sucedió. Nos empataron por un error nuestro".

Ahora el "Cacique" deberá enfocarse en su enfrentamiento con Curicó Unido en el Estadio Monumental, el jueves 18 de mayo a las 20:00 horas.