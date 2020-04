Insaurralde: Messi me saludó antes de un partido y quedé duro, pensé que no me conocía

El argentino Juan Manuel Insaurralde, defensa de Colo Colo, relató un divertido momento que vivió en su época como jugador en Spartak de Moscú, cuando tuvo un especial encuentro con Lionel Messi en la previa de un duelo de Champions ante Barcelona.

Insaurralde, quien había llegado al club ruso desde Boca Juniors, contó a Ataque Futbolero que "en el túnel del Camp Nou, antes del comienzo del partido, me agarra Messi y me dice: '¿Qué hacés, Chaco'? Yo estaba duro, porque pensé que no me conocía".

Pero la historia entre Messi e Insaurralde no terminó en la previa: "Cuando terminó el partido, intercambiamos camisetas con Leo, quien incluso me acompañó al vestuario para que yo le diera la mía, porque yo antes le había dado la que tenía a Mascherano".

Insaurralde también habló de su pasado en Boca Juniors, y señaló que siempre recuerda esa época charlando con Pablo Mouche y Nicolás Blandi, compañeros actualmente en Colo Colo.

"Con Mouche y Blandi​ siempre hablamos y recordamos los lindos momentos que vivimos en Boca, club al que siempre voy a estar agradecido por todo el cariño que me brindaron", relató.

Finalmente, habló sobre cómo se vive la pandemia del coronavirus en nuestro país.

"Acá se levantó la cuarentena y la gente, de a poco, va retomando sus actividades. Como todos, lo que más quiero es que termine todo esto que tan mal nos tiene a todos a nivel mundial. El coronavirus es un aprendizaje para que valoremos las pequeñas cosas de la vida", cerró.