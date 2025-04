Javier Correa explotó sin filtro contra Conmebol y el árbitro del Colo Colo vs Racing

Colo Colo igualó 1-1 con Racing en partido correspondiente a la tercera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores 2025, resultado que no dejó conformes a los jugadores albos, en especial de Javier Correa, que al término de los 90 minutos se mostró muy disgustado por algunas situaciones que se produjeron en la cancha del Estadio Monumental.

El delantero argentino manifestó, además de su desazón por el resultado, fuertes críticas contra el arbitraje, dejando en claro que no le gustó el desempeño del paraguayo Juan Benítez en el partido que se jugó sin público en el recinto de Macul.

Javier Correa tuvo duras palabras para el árbitro del Colo Colo vs Racing

El delantero de Colo Colo Javier Correa lamentó el accionar del árbitro del partido entre Colo Colo vs Racing, a quien apuntó por ser demasiado severo con los albos, accionar muy diferente al que tuvo con los jugadores del cuadro de Avellaneda.

“Malísimo, malísimo, para nosotros eran todas amarillas y ellos podían pegar, era gratis, y uno reclama y se pone loco porque sabe que le están perjudicando el trabajo“, dijo.

“Tienen que hacer las cosas bien, después te ponen árbitros así y vos te la tenés que aguantar. Qué sea una competencia digna, si no, es un chiste”, agregó.

El goleador argentino se refirió puntualmente a la jugada en que Salomón Rodríguez es derribado dentro del área y todos pidieron penal en el Cacique.

“El penal fue penal, si no le deja llegar a la pelota. Tiene un criterio distinto con nosotros”, comentó.

6 Amarillas para Colo-Colo:

- Sebastián Vegas

- Lucas Cepeda

- Mauricio Isla

- Javier Correa

- Salomón Rodríguez

- Jorge Almirón



El arbitraje está muy cargado para Racing, le dieron órdenes desde la Conmebol, por otro lado el equipo argentino con 12 faltas solo tiene 2 Amarillas — M🅰️ti🅰️s (@MatiasYev) April 23, 2025

Correa también repasó a la Conmebol por lo sucedido ante Fortaleza

En diálogo con la prensa, el delantero Javier Correa también se refirió a lo sucedido en el partido ante Fortaleza y criticó a la Conmebol por haber autorizado la disputa del partido si existía conocimiento de los hechos de violencia que se habían producido en los exteriores del Estadio Monumental dónde fallecieron dos hinchas albos. De paso, confía en que el partido terminará por jugarse en cancha y no le restarán puntos a Colo Colo.

“No te pueden quitar los puntos (…) Nosotros no hicimos nada incorrecto, ellos sabían lo que pasaba afuera, no se debió jugar. Ahora nos van a sancionar a nosotros, que es la más fácil. Conmebol siempre hace la más fácil”, dijo.