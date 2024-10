Javier Correa le da un nuevo dolor de Cabeza a Jorge Almirón y es duda en Colo Colo

No son pocas las bajas que tiene Colo Colo para enfrentar a Huachipato, en un partido pendiente de la décima octava fecha, que le puede resultar crucial a los Albos en su anhelo de alcanzar el liderato en exclusivo del campeonato, y al que se podría añadir como ausencia una de sus figuras.

Jorge Almirón, entrenador del Cacique, no puede contar con Brayan Cortés, Lucas Cepeda, Carlos Palacios y Esteban Pavez, que están en la Selección Chilena. Además, Leandro Hernández, a quien están usando para sumar minutos sub 22, donde tienen todavía una gran deuda, jugará por la roja sub 20.

Colo Colo tiene en duda a una de sus figuras para enfrentar a Huachipato

En las últimas horas, el periodista Daniel Arrieta, de la cadena TNT Sports, que cubre habitualmente a Colo Colo, informó que el centrodelantero Javier Correa presentó molestias físicas y es duda para el partido ante Huachipato, por lo que el Cacique podría sumar una baja más para este importante pleito que le resulta relevante para dar caza al puntero Universidad de Chile, y sólo las próximas horas determinarán si puede decir presente o no.

Los albos enfrentarán a Huachipato en Talcahuano este domingo 13 de octubre, en partido a jugarse desde las 12:00 horas de nuestro país.