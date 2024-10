Colo Colo ya viajó rumbo a la región de Valparaíso para concentrar de cara al duelo con Unión La Calera. Los albos enfrentarán a los cementeros por el último partido pendiente que les resta en el torneo.

Eso sí, el Cacique disputará el encuentro con varias bajas. Además de Brayan Cortés y Lucas Cepeda que están en la selección absoluta, Esteban Pavez está descartado por una neumonía que lo tiene hospitalizado.

Javier Correa otra vez se quedó fuera de la citación de Colo Colo

Otra de las bajas importantes del equipo de Macul para este importante partido, será la de Javier Correa que por segunda vez consecutiva se quedará fuera de un encuentro.

El argentino no ha podido superar una molestia muscular, y según informó Radio ADN, no entrenó a la par de sus compañeros y tras realizarle exámenes, el equipo médico del Cacique decidió no arriesgarlo y guardarlo para el encuentro con Palestino de este domingo.

Carlos Palacios será parte de la citación

En las imágenes que compartió Colo Colo en sus redes sociales, se vio muy sonriente a Carlos Palacios. Después de la gran polémica tras desafectarse de la selección, el volante fue citado en su club.

La Joya será parte de los 22 citados que entregó Jorge Almirón y si bien aún no hay confirmación de la oncena de los albos, se prevé que Palacios sea titular ante Unión La Calera.