Jorge Almirón: Arturo Vidal se está recuperando, lo tendremos seguramente para el miércoles ante Cerro

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, valoró la paralización del Campeonato Nacional por la fecha FIFA para la recuperación física de sus jugadores, aunque dio a entender que cuidará a Arturo Vidal para el duelo ante Cerro Porteño del próximo miércoles, por la Copa Libertadores.

Almirón no descartó taxativamente al "King" para el compromiso de este fin de semana ante Everton, pero sí sostuvo que "(Carlos) Palacios está bien, Arturo (Vidal) se está recuperando, lo tendremos seguramente para el próximo miércoles, así que se va a integrar a hacer los trabajos específicos. Hemos trabajado bien, los muchachos de la selección tuvieron una experiencia muy linda, más allá de los minutos que jugaron algunos, vienen con un refresco en la cabeza".

"Fue una semana productiva, se trabajó muy fuerte, subimos un poco las cargas, se hizo un trabajo más físico, aunque siempre con pelota. Ahora ya empezamos a bajas porque se viene la seguidilla de partidos, recuperación, viajes, tenemos 15 partidos en dos meses, así que estamos bien", añadió en lo general.

También descartó poner un equipo alternativo ante los "rueteros".

"No lo veo así. Hubo cuatro chicos que estuvieron en la selección, que emocionalmente es muy importante, están muy contentos, que pueden ser de la partida. Hemos entrenado muy bien, nos estamos preparando para lo que sigue, tenemos muchísimos partidos y este partido para nosotros es importante. Estamos un poquito rezagados en el torneo y queremos hacernos fuerte de local, presentando el mejor equipo posible. Están todos bien y cómo jugamos en casa, se pueden recuperar bien para el miércoles".

Sobre el partido ante los evertonianos, el DT señaló que "no hay mucho análisis porque hay un cambio de entrenador. El plantel llevaba mucho tiempo con el anterior, imagino que se están adaptando al nuevo cuerpo técnico. Para nosotros este partido es importante, lo tomamos con mucha seriedad, hay algunas cosas que se van notando en el pequeño lapso que él lleva entrenando (Esteban Solari), pero lo importante es el nuestro. Trabajamos bien sobre varias cosas para hacer un buen partido. El grupo está bien, mejor, los veo mucho más fuertes físicamente a todos. Tenemos muchos partidos para competir, veo al grupo fuerte, así que esperamos hacer un buen partido el sábado".

"No sé bien cuál es el proceso, llevo muy poco tiempo en el club. Mi relación es excelente como con todos los directivos del club. Nos han acompañado en este proceso y todo muy bien. No tengo mucho que opinar, simplemente me enfoco en el día a día, en trabajar y me imagino que todo lo que se está haciendo es para bien del club. No puedo hacer un análisis porque llevo muy poco tiempo, veremos cómo se va dando, yo solo pienso en el partido del sábado y el miércoles que viene, que son los próximos, después iremos viendo cómo se va dando todo y cómo acontecen las cosas", agregó.

En otra línea, se refirió a la lesión de César Fuentes y la incorporación de Gonzalo Castellani.

"César hizo la pretemporada, lleva mucho tiempo en el club, muchísimos partidos con esta camiseta, en el vestuario también es una voz propia, es importante en el plantel, un chico muy querido... El equipo pierde muchas cosas y no está la posibilidad de traer un jugador con estas características, con pretemporada, cosas avanzadas, que conocen los compañeros. Entonces tenemos tantos partidos peor delantero que esto te debilita", dijo.

"Tenía que ser un jugador libre, a Gonzalo lo conozco de una etapa anterior como jugador, conoce mucho también el torneo chileno, en La Calera lo hizo muy bien, ahora estaba sin jugar y reunía las condiciones. Había poco tiempo y con él fui concreto, lo conozco hace mucho tiempo, tengo confianza con él para hablar las cosas como se debe, se incorporó, se está poniendo a punto, pero físicamente él es fuerte por genética, es profesional, así que se va a poner bien lo antes posible y va a aportar dentro de poco", continuó.

Sobre el campo de juego del Estadio Monumental, el exBoca Juniors y Lanús adelantó que "la cancha está mucho mejor... Para nosotros y para mí es fundamental que la cancha esté en perfecto estado para hacerlo bien, estamos en un nuevo proceso de selección, el entrenador necesita buenos jugadores, que la liga mejore, que donde van a competir las canchas son muy buenas. Ojalá que se pueda unificar eso, que el criterio de la federación mejore, que exija que las canchas estén cada vez mejor, que no nos toque jugar al medio día y tener el pasto muy alto, seco, porque cree que se favorecen ellos y perjudican al otro equipo. Pero eso no ayuda al fútbol, ni al espectáculo. alejamos a la gente de las canchas".

Ampliando el tema para hablar de la sanción del cierre de tres tribunas para los próximos cinco partidos en el Monumental, el estratega afirmó que "tenemos un castigo ahora de 15.000 personas, están alejando a la gente de las canchas, lamentablemente, esa es mi opinión, tal vez estoy equivocado, quizás no está bien que lo diga, pero estoy seguro que estoy en lo correcto, ojalá que se pueda mejorar para bien del fútbol chileno y de la selección. Espero que se vaya mejorando, nosotros haremos nuestra parte y exigiremos que la cancha esté mejor y va mejorando".