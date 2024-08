Jorge Almirón elogió al plantel de Colo Colo: “El grupo entendió muy bien lo que es jugar esta clase de partidos”

En el plantel de Colo Colo señalaron que hacía seis años que esperaban clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores, lo que consiguieron con un inédito triunfo en Colombia, por 2-1 sobre Junior de Barranquilla, y que llevó al adiestrador de los Albos, Jorge Almirón, a elogiar a sus dirigidos.

El técnico partió señalando que fueron unos justos clasificados: “Pegamos en el momento justo, todos jugaron muy bien. Fue merecido por los dos partidos en la llave. Gran mérito lo que hicieron los jugadores”.

𝑳𝒂 𝒆𝒖𝒇𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒔 𝒉𝒂𝒄𝒆𝒓 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂 𝒚 𝒄𝒍𝒂𝒔𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒓 𝒂 𝒄𝒖𝒂𝒓𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 🤟🏽#VamosColoColo . #vamosportodo pic.twitter.com/kcAqTaoVZn — Colo-Colo (@ColoColo) August 21, 2024

Jorge Almirón señaló que supieron “jugar esta clase de partidos”

El adiestrador del elenco Popular fue generoso en los elogios a sus dirigidos: “el grupo entendió muy bien lo que es jugar este tipo de partidos. Tuvieron un desgaste enorme. Fuimos letales cuando había que serlo, y lo hicimos bien cuando teníamos que defender. Podríamos haber jugado mejor, pero hicimos un partido inteligente, con mucho desgaste, pero muy ordenado, tenemos gente grande, y en lo táctico se hizo un partido prácticamente a la perfección”.

Almirón tuvo también palabras para los jóvenes y en especial para aquellos que habitualmente no han sido titulares, pero han resultado relevantes como fue el caso de Lucas Cepeda: “y la única manera de demostrar la jerarquía es jugando, hoy le tocó a él, hizo el primer gol y después hizo un trabajo enorme. Lo mismo Emiliano Amor y Ramiro González, que el otro día anotó. Es un grupo muy sano. Cuando no juegan están tristes, pero cuando comienza el partido todos suman. Los equipos que ganan tienen que tener un buen grupo, y nosotros lo tenemos”.

¡GOLAZO, LUCAS! CEPEDA ROMPIÓ EL CERO PARA #COLOCOLO EN BARRANQUILLA



El ariete sacó un remate espectacular para batir a Mele y poner el 1-0 del Cacique en Colombia. ¡Los Albos quedan 2-0 en el global!



▶️ Más 🏆 Conmebol #Libertadores en #DisneyPlus. pic.twitter.com/LuVe6NzIh9 — ESPN Chile (@ESPNChile) August 21, 2024

La suplencia, pero con promesa a Vidal

Arturo Vidal nuevamente no fue titular, ya que aún no está totalmente recuperado, pero Almirón le hizo una promesa al King: “Arturo no jugó porque no estaba al cien, y como se iba a dar el partido podríamos haberlo perdido. Lo hablamos, fue una premonición, le dije que si ganábamos podría entrar en los últimos minutos. Le tocó entrar y aportó lo suyo”.

Qué prefiere Almirón ¿River o Talerres?

El rival de Colo Colo en cuartos de final saldrá de River Plate o Talleres de Córdoba, aunque el adiestrador Albo señala que en estas instancias todos son rivales duros: “son dos equipos muy parejos, son gigantes, y esperemos estar a la altura de eso. Esperemos recuperarnos. Los muchachos están contentos y hay que disfrutar de esto, ya mañana pensar en lo que viene”, que en lo inmediato es Everton este domingo 25 de agosto en Viña del Mar a las 15:00 horas (19 GMT), porque en la Libertadores se vuelve a jugar recién la semana del 18 de septiembre.