Casi nadie se salvó: La Garra Blanca y un duro comunicado tras la goleada que sufrió Colo Colo ante Fortaleza

La dura goleada que sufrió Colo Colo por la Copa Libertadores por 4-0 frente a Fortaleza, y que lo dejó casi sin chances de acceder a los octavos de final, ha generado múltiples cuestionamientos sobre el club, debido a que supuestamente en el año del centenario de la institución se pelearían todas las competencias posibles y paulatinamente se ve alejar los objetivos.

Entre quienes alzaron la voz está la Garra Blanca, barra del club, a quien se sindica también como responsables por no controlar a algunos integrantes que han generado hechos de violencia, como el que provocó la suspensión en el duelo de ida con Fortaleza, donde protestaron por la muerte de dos seguidores del club en el exterior del estadio Monumental, y que culminó con la sanción de parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), y que dejó el resultado final por 3-0 en favor de los brasileños.

La Garra Blanca reaccionó tras la goleada que sufrió Colo Colo

En un comunicado en sus Redes Sociales la barra apuntó directamente contra Blanco y Negro: “Queremos comenzar con la inaceptable pelea del bloque Vial y Mosa, sus intereses monetarios ensucian los valores del club de David. Este año las contrataciones fueron absurdas, partiendo por un jugador abiertamente reconocido seguidor de la contra, como es el señor Méndez”.

En materia de contrataciones también apuntaron al actual momento que vive el delantero Salomón Rodríguez: "El fichaje más caro de nuestra historia, el cual hasta el día de hoy, no ha demostrado absolutamente nada en cancha. No es una novedad que Blanco y Negro solo ha provocado desestabilización en Colo Colo".

La tardía pretemporada

Un análisis que concuerda con muchos seguidores de Colo Colo apunta al excesivo tiempo de vacaciones, que más encima vio retardado los trabajos por un tema monetario: “En el año del centenario, es absurda la actitud tomada por el plantel del primer equipo masculino. Iniciando la pretemporada tarde por temas económicos, algo insólito, considerando los altos sueldos que reciben. ¿Ustedes saben cuánto sacrificio hay detrás de cada entrada que compramos para seguir la camiseta que ustedes hoy representan?”

Crítica a los jugadores

El malestar de los garreros apuntó también a un tema de la actitud que ellos dicen observar: “Es inaceptable la actitud de algunos jugadores trotones, sin compromiso ni ganas de jugar. El caso del señor (Brayan) Cortés, quien sólo quería partir de Colo Colo, se inventó ofertas, terminó contrato, no concretó y volvió aumentando su sueldo. Una situación totalmente ridícula contrastada con su paupérrimo rendimiento, al parecer dejó las manos en las negociaciones. De igual manera hay varios jugadores que semana tras semanas se les ve en discotecas, lejos de la concentración y responsabilidad que implica vestir la camiseta del club más grande del país”.

Cuestionamientos a la capitanía

Pese a que Arturo Vidal ha defendido sostenidamente a Esteban Pavez en su rol de capitán, la Garra Blanca en su comunicado se sumó a lo que muchos hinchas han planteado sobre el volante: “Queremos decirle que su actitud es inaceptable, no mereces llevar la jineta, además de su bajo rendimiento en cancha. No representas al pueblo albo, sus declaraciones y actos no reflejan el compromiso que esta institución merece. Olvidas que pediste cancelar los ‘hotelazos’, alejando a los hinchas colocolinos de regiones, además de participar en el video de ‘a ti no te queremos en el estadio’ cuando siempre subes postales con nosotros de fondo. Dejas mucho que desear, y creemos que es hora de que mires la jineta de capitán que llevas puesta y des un paso al costado”, plantea el comunicado que hizo eco de esta derrota, donde los hinchas de Colo Colo hicieron manifiesto su pesar.