Después de la gran temporada de Colo Colo donde de la mano de Jorge Almirón consiguieron los títulos del Campeonato Nacional y de la Supercopa, el conjunto albo está concentrado en la conformación del plantel para el próximo año.

También saben que deben estar pendientes de lo que pase con la denuncia de la U en el TAS, pues pese a que no han existido novedades sobre esa situación, el DT del Cacique será recordado por un largo tiempo con su divertida reacción al enterarse del próximo paso de los azules.

Jorge Almirón recordó su divertida reacción cuando se enteró que la U iría al TAS

Y es que el entrenador de Colo Colo fue consultado sobre el anuncio de la Universidad de Chile de ir al TAS, y su reacción fue reírse en algo que fue muy divertido para los hinchas albos, pero en burlesco para los hinchas azules.

Sin embargo, en conversación con 24 horas, el DT justificó su actuar: "Fue una respuesta espontánea. Me salió, qué sé yo. Tengo mucho respeto por la U".

Y agregó que "yo me enfoqué siempre en lo futbolístico, después cuando tuve que responder, respondí. Pero ahora ya está, pasó. Estoy contento, agradecido con el equipo y el club. Son cosas que pasan en el fútbol. A veces uno discute o responde, pero siempre con respeto. Ese perfil no me gusta, no lo tengo, pero en el momento trato de defender a mis jugadores y al club".

Almirón destacó la temporada de Colo Colo

Además de recordar ese divertido momento, Jorge ALmirón se puso más serio para evaluar la campaña de Colo Colo durante la temporada: "Ya pasaron unos días, pero lo sigo disfrutando. Me despierto cada mañana y siento paz".

"Estamos dentro de los ocho mejores de América, que hace mucho Colo Colo no participaba a un nivel alto. Además, lograr este título con casi el 75 de porcentaje, creo que en los últimos años es el mejor. Son muchos logros los que uno va dejando de lado porque siempre tiene que pensar en el partido que sigue", finalizó el adiestrador de los albos.