Jorge Almirón repasa a la U: "Nos llevaban 10 puntos de ventaja, no es culpa nuestra que los pasáramos"

Los últimos días de Colo Colo han estado enfocados en planificar el 2025 e ir dejando atrás los festejos por los títulos obtenidos en la reciente temporada del fútbol chileno, aunque desde la interna del Cacique siguen recordando la definición que hubo junto a Universidad de Chile y la denuncia que pusieron los Azules por presunto desacato del técnico Jorge Almirón.

Si bien la U terminó perdiendo su denuncia contra Colo Colo en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, el propio Jorge Almirón no olvida el episodio que los tuvo semanas expectantes, por lo que le dio un repaso al club universitario respecto a cómo llevaron el caso.

El DT de los albos no se había referido muy en extenso a la denuncia de la U, por lo que en las últimas horas sorprendió que volviese a referirse al tema y con críticas hacia el archirrival del Popular.

Almirón le tira dardos a la U por la denuncia contra Colo Colo

En diálogo con La Arenga del Abuelo, Almirón se refirió a la suspensión que recibió y aquel duelo entre Colo Colo y Huachipato que provocó luego la denuncia de la U.

"Estoy comprometido con el equipo, me dieron tres fechas y tengo que estar en el palco, ahí estoy. Pero no puedo estar sentado sin hablar ni moverme. Es imposible. Ese partido era importante. Estoy atento, pero sin tomar decisiones. No podía, no había tiempo de nada tampoco", señaló al citado medio.

Así mismo, apuntó que: "Se agarraron de algo que no es culpa nuestra. Ellos estaban a 10 puntos de ventaja. No es culpa nuestra que los pasáramos. Es culpa nuestra porque hicimos nuestra parte, pero yo puedo explicar hasta ahí. Es con todo respeto, yo lo digo hoy que nos tocó ganar".

"Le echaron la culpa a don Víctor (Vidal), pobre, que hace 25 años trabaja en el club como coordinador y hace siempre lo mismo. Le sacaron fotos, el pobre no sabía qué hacer", remató sobre la fallida denuncia de la U, que ahora busca en el TAS alguna sanción para Colo Colo, aunque aquello recién podría definirse en el transcurso del próximo año 2025.