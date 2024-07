Jorge Almirón sobre la posibilidad de sumar a Mauricio Isla como refuerzo de Colo Colo: “Debe elevar la jerarquía del plantel”

Colo Colo avanzó a la final de la Zona Centro Sur de Copa Chile luego de derrotar a Santa Cruz por la cuenta mínima.

El cacique ahora jugará la final frente a Magallanes y con eso dará inicio a 49 días muy intensos entre Copa Chile, Torneo Nacional y Copa Libertadores, por lo que sumar algún refuerzo es urgente.

Tras el encuentro, el entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, habló sobre las posibles incorporaciones

Almirón sigue soñando con Isla en Colo Colo

La teleserie del mercado de pases ha sido la de Colo Colo y Mauricio Isla. El seleccionado nacional se encuentra de vacaciones y no ha vuelto a Argentina tras la Copa América.

Independiente le puso precio al lateral de la Selección Chilena y ahora el cacique debe ver si puede conseguir el pase del jugador.

Sobre la eventual llegada de Isla habló Jorge Almirón y señaló que “Juega en la selección chilena, titular en la Copa América. Mauricio Isla es un jugador de mucha categoría. Tenemos a (Óscar) Opazo, quien ha jugado bien en todos los partidos de Copa Libertadores y si viene alguien, debe elevar la jerarquía del plantel”.

Almirón no insistirá por Catalán

Otra de las opciones de Selección para reforzar al Cacique fue Matías Catalán. El negocio se diluyó con el correr de la semana y el defensor central no llegará al Estadio Monumental.

Jore Almirón no quisó dramatizar por esto y dijo que “Sí mencionaron que no puede venir (Matías) Catalán, ya está, no me freno y seguimos buscando opciones con jugadores que sean superiores a lo que tenemos”.