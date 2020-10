Jorge Valdivia disparó con todo contra gerente de Blanco y Negro y lanzó indirecta a Mayne-Nicholls

Jorge Valdivia, ídolo de Colo Colo y actualmente en Mazatlán en México, sacó toda la artillería y disparó con todo contra Blanco y Negro. Este martes, tras conocerse la situación que está pasando Matías Zaldivia, el "Mago" lanzó duras palabras contra el gerente general Alejandro Paul y con una indirecta también cuestionó el rol de Harold Mayne-Nicholls.

En su cuenta de Twitter, Valdivia replicó el comunicado público de Paul sobre el caso Zaldivia y fue categórico: "Ahí está uno de los verdaderos cánceres del club. El señor que firma el comunicado".

Sin embargo, el "Mago" no quedó ahí y lanzó la indirecta contra Mayne-Nicholls, ex presidente de la ANFP.

"Hay otros más y pasan piola. hay uno que vive de lo que hizo hace 10 años al contratar a un entrenador exitoso, pero después no sé que habrá hecho para estar en una institución tan grande. No entiendo", escribió Valdivia.

De acuerdo a la descripción, el "Mago" se refiere al período de Mayne-Nicholls como presidente de la ANFP, y al éxito que tuvo al contratar a Marcelo Bielsa como entrenador de La Roja.

En una segunda publicación, sin mencionar el nombre de Mayne-Nicholls, Valdivia insistió: "Por qué tanta fuerza ese señor dentro de la institución, no teniendo nada para sustentarse en el tiempo, además de ofrecerle amistad a algunos sectores del periodismo".

"No he visto pedir la salida de ese señor, siendo igual o más responsable que el resto. Cola larga", aseveró.

