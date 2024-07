Jugador de Colo Colo realizó secreto aporte para salvar económicamente a Fernández Vial

Para nadie es un misterio que Fernández Vial está sumergido en una profunda crisis institucional. Los penquistas atraviesan una compleja situación económica y marchan penúltimos en la tabla de la Segunda División.

El complejo escenario por el que atraviesa el conjunto aurinegro tuvo un álgido hace unos días, cuando el elenco penquista logró reunir el dinero necesario para solventar los gastos operacionales del mes de julio y así evitar la desafiliación y mantenerse en la Segunda División.

El secreto aporte de un jugador de Colo Colo para salvar económicamente a Fernández Vial

Uno de los que cooperó con el conjunto del Vial fue un jugador que en la actualidad está en Colo Colo, pero que vistió la camiseta aurinegra durante la temporada 2020, con un saldo de ocho partidos y un gol. Es Cristian Zavala, quien en diálogo con Octava Pasión, reconoció el aporte ya que siempre está pendiente de la actualidad del elenco de la Región del BioBío.

"Siempre estoy atento a lo que es el Vial. Creo que me dejó muy buenos recuerdos y obviamente todavía tengo ex compañeros y gente del staff que está ahí. Incluso el cuerpo técnico son muy cercanos. Entonces no quiero verlos mal y siempre les mando apoyo y fuerza", puntualizó el delantero.

Frente a la crisis económica del Almirante, Zavala reconoció que "también le está pasando a Curicó, creo que hay que saber manejar un club y que debe ser bastante difícil. Espero que pueda servir y puedan salvar la categoría desde lo financiero, porque en lo futbolístico sí, sí alcanza".

🎙️ “Siempre estoy atento a lo que es el Vial. Sí, hice mi aporte voluntario”



Cristián Zavala, figura en el triunfo de Colo-Colo anoche, conversó con @octavapasion y afirmó que mantiene muy buenos recuerdos de su paso en Fernández Vial.

El aporte de Zavala sirvió para que el cuadro ferroviario pudiese pagar los sueldos adeudados a todas y todos sus futbolistas, a staff y trabajadores del club y arriendos pendientes.