Los serios incidentes producidos al interior del Estadio Monumental y que obligaron a suspender el partido amistoso que estaba su equipo ante Colo Colo en el recinto de Macul no dejaron indiferente a nadie.

La gravedad de los hechos, producidos en el sector Magallanes del recinto de Macul, onbligaron a reaccionar a los jugadores de Universitario, ya que en el lugar estaban los fanáticos del conjunto crema, incluso algunos familiares de los futbolistas.

Jugador de Universitario de Perú acusó poca seguridad en el amistoso ante Colo Colo

Rodrigo Ureña, exjugador de Universidad de Chile y actual integrante del cuadro peruano, criticó a la organización del espectáculo ya que a su juicio había muy poca seguridad en el recinto, y acusó a la barra del Cacique de agresiones hacia la hinchada del elenco crema.

"Hay muy poca policía y se estaba pasando por ahí la gente de la barra de Colo Colo a pelear con nuestra gente. Había muchos niños y muchas familias que nos vinieron a apoyar y no era correcto que la pasaran mal tampoco”, expresó.

“Por eso la preocupación de la gente por que no fuera a pasar a mayores. Gracias a Dios se pudo controlar un poco la situación. Es lamentable, porque la gente paga para venir a ver un espectáculo y termina de esta forma", agregó.

El jugador se refirió, además, al accionar que tuvo el equipo de Universitario, el que quiso ir a la galería sur del recinto para saber el estado de la hinchada, en la que incluso habían familiares de jugadores. De paso, lamentó la imagen que da el fútbol chileno con este tipo de situaciones.

“Los árbitros no entendían por qué nosotros habíamos ido detrás del arco y queríamos ingresar (a la galería). Había mucha gente que había venido con su familia y no era correcto que pasarán una situación fea. Es lamentable porque tenemos que dejar una buena imagen como país y hoy día no lo hicimos”, sentenció.