Justo en el centenario: Falleció una de las hinchas más icónicas de Colo Colo

Colo Colo está a las puertas de cumplir 100 años este 19 abril, pero las conmemoraciones se han llevado a cabo todo este 2025, debido a que se trata de uno de los clubes más populares de Chile y se ha tratado de abarcar todo el territorio nacional para que los colocolinos sean parte.

Todo iba a ser una celebración, pero la tragedia de la semana pasada en el duelo ante Fortaleza, en el que dos hinchas fallecieron por incidentes en los ingresos al estadio Monumental, obligó a cambiar el carácter de la festividad, que ya no será con festejos, sino que con homenajes.

Partió una de las hinchas más queridas de Colo Colo

Cuando de a poco volvía la tranquilidad al Cacique, este viernes nos despertamos con una noticia que volverá a inundar de tristeza al club, ya que falleció una de las hinchas más icónicas en su historia.

Se trata de María Colo Colo, socia honoraria del Club Social y Deportivo Colo Colo y accionista minoritaria de Blanco y Negro, quien dedicó gran parte de su vida al equipo de sus amores.

María Fernández Manosalva, como era su nombre real, tenía un cáncer terminal: En sus últimos días fue acompañada por su familia, que compartió su estado de salud a los socios honorarios, hace algún tiempo.

La historia de María Colo Colo

María Colo Colo se hizo hincha del Cacique desde pequeña, ya que tal como contó hace algún tiempo en una entrevista: "Fui criada en un convento de monjas, el cual quedaba frente al estadio. El primer partido al que asistí ante la Universidad Católica, empataron a 1".

Luego en el podcast de Colo Colo Centenario, hace algunas semanas, añadió: "No tenía idea lo que era el fútbol en ese momento, pero me gustó Colo Colo, quedé hasta la fecha. Me gustó el color de la camiseta blanca, me quedé con ellos".

De hecho, en esa última entrevista dijo una frase que ahora provoca mucha nostalgia: "Espero llegar a los 100 años de Colo Colo", pero el "juego" del destino decidió que patiera justo un día antes el centenario exacto.

Desde ahí pasó toda su vida apoyando y defendiendo sus colores. De hecho, cuando se remató la sede y el teatro de Colo Colo, María amenazó con que iba a quemarse "a lo bonzo", algo que por suerte no realizó, pese a que el remate se concretó.

En los últimos años se le podía ver casi siempre en el estadio Monumental alentando a su amado Colo Colo y en las juntas anuales de Blanco y Negro, y del Club Social y Deportivo Colo Colo, luchando por mejorías en el club de su vida.