La divertida anécdota que contó Gabriel Suazo sobre el Súperclásico

El capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, habló durante una transmisión en Twitch en la trastienda del Superclásico y contó que no celebró con euforia el gol que provocó tras un centro que desvió Bastián Tapia y reveló que pudo marcar uno, pero su decisión fue errada.

"En el gol, para mí fue autogol, por lo mismo no lo celebré como tal, salimos celebrando. Le dije al 'Pibe' -Pablo Solari- en la semana que íbamos a volver a celebrar juntos porque iba a hacer un gol yo, íbamos a celebrar 'a lo Michael' el fin de semana, casi fue gol mío, pero no fue", dijo.

"Yo no le pegué al arco, saqué un centro fuerte, la intención era un buscapié, fue un centro fuerte por delante, para que un compañero mío la toque o alguien rival y fuera al arco, que fue lo que pasó, pero el 'Pibe' dijo 'vamos a celebrar' y celebramos en el momento. Yo no lo sentí como mío, si hubiese hecho el gol hubiera celebrado a lo 'Pajarito' Valdés, a lo indio, pero no sentí que el gol fuera mío, lo provoqué más o menos, pero eso más que nada", siguió.

"En la que sentí que me equivoqué, que a veces me pasa mucho porque peco de colectivo, pienso más en dar el pase al compañero y me ha pasado muchas veces, que en patear al arco. Costa me da un buen pase, yo controlo bien, con derecha si no me equivoco, y miro de reojo al centro, al medio, y vi una camiseta blanca que era el 'Gato' -Juan Martín Lucero", relató.

"Pensé en dársela porque el arquero me iba a salir, y él la puede empujar y gol, pero el defensa central estaba muy cerca, entonces estaba complicado. Entonces, apenas le doy el pase grito 'pícala la concha de tu madre', para mí mismo, tremendo grito pego, porque si la hubiese picado, el arquero venía jugado a que iba a sacar el centro, en la foto que subo a Instagram sale el arquero así, si la hubiese picado lo más probable es que era gol o se hubiese ido para afuera o le pegaba al pasto y la pelota quedaba ahí (ríe)", manifestó.

"Pequé de colectivo al ver al gato y le quise dar el balón", completó sobre dicha anécdota.

"No somos los mejores ahora que ganamos un clásico ni los peores cuando perdemos, el fútbol es así. Hay que ser equilibrado", completó Suazo en su transmisión.

Colo Colo venció 4-1 a la U.