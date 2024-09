La fuerte autocrítica de Javier Correa: "Los partidos me saben a mierda cuando no hago goles"

El gran partido de Colo Colo dejó con gusto amargo a los jugadores del Cacique, porque pese a pararse de igual a igual con River Plate, no pudieron ganar y tuvieron varias oportunidades.

El que nuevamente fue apuntado es Javier Correa. El refuerzo albo luchó durante gran parte del partido, pero fallos en el control y en la finalización de su jugada impidieron que anotara.

Javier Correa: "Los partidos me saben a mierda"

Una vez finalizado el partido, el exdelantero de Estudiantes de la Plata analizó el encuentro con el Millonario: "Hay que hilar fino, se hizo un buen trabajo y en líneas generales anduvimos bien. Hay que ajustar un par de cosas como la pelota parada, porque nos hicieron goles de esa manera".

Ante la falta de gol, el argentino declaró fuerte y claro: "Nosotros vivimos de eso, el delantero vive del gol. Los partidos me saben a mierda cuando no hago goles y por más que el equipo gane 6 a 0, me voy con un fastidio tremendo porque vivo para eso".

Y sus palabras no finalizaron allí: "Soy un loco que labura, que le mete en silencio y en algún momento se dan vuelta estas cosas que no tienen explicación. Cuando entra una, empiezan a entrar las otras y bueno, hay que aprovecharlo".

¿Cuándo se juega la vuelta de Colo Colo vs River Plate?

El partido que cerrará la llave de cuartos de final entre Colo Colo y River Plate, se jugará el próximo martes 24 de septiembre.

El duelo que está programado para las 21:30 horas de Chile se jugará en el estadio Monumental de Buenos Aires y no contará con la presencia de hinchas albos.