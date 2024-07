Leandro Benegas reconoce que en Colo Colo no jugó por Jorge Almirón

Luego de su eliminación de la Copa Chile frente a Magallanes donde no hizo gol alguno, y le encajaron ocho, Unión Española piensa sólo en el Campeonato nacional, donde ya inició la segunda rueda con una derrota ante Colo Colo, por lo que en el fichaje Leandro Benegas ven un refuerzo para la parte ofensiva y pelear los puestos de avanzada.

Benegas fue consultado de dónde se sentiría más cómodo en los hispanos: “cuando más goles hice fue jugando de nueve, ahí entre los centrales es donde me siento más cómodo, es un lugar como mi hábitat, donde me siento mucho mejor y donde le puedo dar más a los equipos. Después ya depende de lo que decida el entrenador. Yo vengo a aportar goles, es para lo que me han traído”.

🤝 Leandro Benegas en flamante refuerzo de #UniónEspañola



El experimentado goleador, de una extensa carrera en el fútbol nacional y argentino, llega a vestir la camiseta Hispana procedente de #ColoColo en condición de préstamo hasta final de temporada.



¡Bienvenido, Lea! ⚽️💪 pic.twitter.com/vn6gLZ4wUf — Unión Española (@UEoficial) July 22, 2024

Leandro Benegas: “En Colo Colo por decisiones técnicas no jugué mucho”

Sobre su paso en Colo Colo, Leandro Benegas no se da muchas vueltas y es claro en señalar lo que le pasó por el Cacique: “empecé jugando y después por decisiones técnicas me tocó no participar mucho”. Alusión directa a Jorge Almirón, ya que en el periodo de Gustavo Quinteros tuvo acción más continua, y fue parte de 25 partidos, contra los cuatro del actual entrenador, donde sumado todo el tiempo en que jugó apenas llegó a 77 minutos.

El Toro fue consultado si para él llegar a Unión Española es una revancha: “soy una persona que en mi forma de vivir, no va eso de la revancha o rencor por las cosas que han pasado. Soy un tipo que vive el presente, y en todos los lugares que he estado siento que es el mejor del mundo, y en Unión voy a tratar de defenderlo y dar lo mejor de mí. Lo que deseo, es demostrarme a mí principalmente que estoy vigente y estoy para competir y aportarle a este club, las cosas que pasaron, de lo malo sólo saco aprendizajes”

Benegas, que fichó hasta fines de diciembre, señaló que está con ganas de jugar y está disponible para actuar este sábado ante Cobresal si el entrenador, Miguel Ponce, así lo dispone.