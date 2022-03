Leonardo Gil: Venimos en alza y queremos reflejarlo en la Copa Libertadores

Leonardo Gil, volante de Colo Colo, reconoció que esperan reflejar el alza del equipo en la Copa Libertadores, donde los "albos" conocerán a sus rivales en el sorteo de este viernes 25 a partir de las 12:00 horas (15:00 GMT).

"El equipo está cada vez más sólido, eso es importantísimo. Los que tuvimos la posibilidad de poder jugarla sabemos de la clase de partido con los que nos vamos a encontrar. Tenemos un lindo plantel con experiencia, actitud y muchas ganas. Ojalá que empecemos con el pie derecho y nos toque un lindo grupo", dijo Gil en las redes sociales del club.

"Cuando uno gana es otra energía en el club, en el vestuario, en los entrenamientos, es importante acostumbrarse a ganar. El equipo está muy bien, cada vez mejor, y al tener varias competencias como la Copa Libertadores van a tener la posibilidad de jugar muchos y nos estamos preparando de la mejor manera", agregó el volante de 30 años.

"Estos días nos van a servir mucho para prepararnos. Lo estamos haciendo bien, venimos en alza en el torneo y esperamos que lo podamos ver reflejado en la Copa Libertadores", apuntó.

Finalmente, sobre la última doble fecha Clasificatoria de la selección chilena, Gil se mostró contento por la nominación de sus compañeros de Colo Colo y señaló que La Roja puede conseguir un buen resultado.

"Hay muchas expectativas porque me tocó estar en un microciclo y siempre he deseado lo mejor. Ahora estamos contentos porque convocaron a Esteban Pavez, Gabriel Suazo, Brayan Cortés e Iván Morales, aunque ya no está. Estoy feliz por ellos, ojalá Chile pueda ganar y sacar un buen resultado en Brasil y pueda ganar de local contra Uruguay", apuntó.