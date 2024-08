Leonardo Véliz tuvo un emocionante reencuentro con Mirko Jozic: Colo Colo 91 ocupa un lugar de privilegio en su hogar

En medio de su viaje por Europa, el exjugador de Colo Colo y entrenador de las selecciones inferiores de Chile, Leonardo Véliz, aprovechó su periplo por el Viejo Continente para visitar a una leyenda vida del Cacique.

El exseleccionado nacional lleva varios días recorriendo varias ciudades europeas y en su itinerario llegó hasta Croacia, precisamente hasta la ciudad de Split, dónde se reunió y compartió con Mirko Jozic, el entrenador más exitoso en la historia de Colo Colo.

En casa de Mirko. Colo Colo 91 ocupa un lugar preferencial entre tanto reconocimiento. Un lugar tan lejos donde se respira la pasión del cacique. pic.twitter.com/H9kHlmnNd4 — leonardo veliz (@pollovel) August 18, 2024

El regalo que le hizo Leonardo Véliz a Mirko, la leyenda viva del Cacique

Según fue publicando Leonardo Véliz en sus redes sociales, la cita con el campeón de Copa Libertadores fue acordada con anticipación y pudieron compartir una cena en la que hablaron de sus años de trayectoria en el fútbol.

Tanto Véliz como Jozic se han caracterizado por tener experiencia en seleccionados juveniles. Mirko, al mando de las selecciones menores de Yugoslavia obtuvo el Campeonato Europeo Sub 18 de 1979 y la Copa Mundial de Fútbol Sub 20 desarrollada en Chile en 1987. Véliz, en tanto, obtuvo con la selección chilena el tercer lugar en el Mundial sub 17 de 1993.

Además de la cena, en la que compartieron una amena conversación respecto al mundo del fútbol, el el histórico jugador albo, integrante del plantel finalista de la Copa Libertadores 1973, pudo visitar la casa del DT a la que no llegó con las manos vacías, sino que con un regalo que perfectamente puede estar dentro del museo del cuadro popular.

Véliz le obsequió a Mirko un banderín de Colo Colo campeón 1956, reliquia que emocionó al DT más laureado del Cacique. “Es una reliquia del año 1956. Esto tendría que estar en el museo de Colo Colo, pero te lo traje. 33 estrellas y en ese año sólo habían 7”, comentó Véliz. “Gracias”, dijo un emocionado Mirko.

"Un regalo para mi amigo Mirko Jozic. Estará en un hogar donde se respira el alma de Colo Colo", dijo Véliz tras la reunión, la que continuó este pasado domingo con un almuerzo familiar en Croacia.

"Reencuentro con una LEYENDA VIVA, Mirko Jozic. Horas y horas hablando de lo humano y lo divino. Y nos quedan varias horas más. Para Colo Colo es imperioso invitarlo a los 100 años este año que viene 2025", cerró Veliz en sus redes sociales.