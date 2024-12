¿Lo conoces? La nueva GRAN PROMESA de Colo Colo que se inspira en Lucas Cepeda

Colo Colo siempre tiene figuras importantes que surgen año a año de las divisiones inferiores, algunos con mayor éxito que otros y a veces en mayor cantidad que otras, como en el último año en que al Cacique le costó mucho completar los minutos sub 21 que exige el reglamento.

El último gran nombre de los Albos nacido en Macul fue Damián Pizarro, quien se fue a mitad de año y actualmente lucha contra las lesiones para afianzarse en Udinese de Italia.

Pues ahora hay un nombre al que se debe poner mucha atención por su particular talento y por su inspiración en Lucas Cepeda.

🤩⚽🏁 NO DIGA GOL, DIGA GO-LA-ZO



Jerall Astudillo repite con un sombrerito y Colo Colo se pone en ventaja por 2-1 ante Universidad Católica, en la final del Torneo de Clausura Sub-18.



Jerall Astudillo repite con un sombrerito y Colo Colo se pone en ventaja por 2-1 ante Universidad Católica, en la final del Torneo de Clausura Sub-18.

La nueva promesa de Colo Colo que se inspira en Lucas Cepeda

Se trata de Jellal Astudillo, futbolista de 17 años que se coronó campeón de la categoría sub 18 hace algunos días con el Cacique, anotando un triplete en la final con Universidad Católica y festejando uno de los tantos como Cepeda.

En diálogo con AS Chile, Astudillo se refirió a la definición: "(Sentí) Emoción. El primer gol lo fui a celebrar con mi papá... Hice el gol, miré a la esquina y él estaba con los brazos hacia arriba. Lo fui abrazar y los otros goles de los dediqué a mi hermana, a mi mamá, a mi hija y a mi polola, que siempre están".

Además, habló de la celebración como Cepeda: "Lo celebré igual que él porque me gusta su forma de juego. Yo dije que si hacía un golazo como él, iba a festejar de esa forma. Yo estaba confiado en que iba anotar porque siempre he marcado goles... Le dije a mi polola que iba a hacer al menos uno".

"Me gusta su estilo de juego, pero el que me identifica es (Javier) Correa. (De Damián Pizarro) Me gusta su potencia y cómo juega. Estuve con él en Casa Alba y me ayudó mucho, especialmente en el cuidado de la alimentación y todo lo demás", agregó.

Finalmente, contó que ya es padre de una bebé: "Mi hijita tiene tres semanas, me inspiro mucho en ella y llegó a cambiar mi vida. Tengo una motivación extra para cumplir mi sueño. Ella nació un día antes de los cuartos de final contra la U".